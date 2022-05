Willian José, con el Betis tatuado en su piel, da a entender que seguirá "dos o tres años más"

El delantero cedido por la Real no puede revelarlo aún, pero dio muchas pistas y casi se le escapó al hablar de su deseo de "ganar más títulos" aquí y al referir en primera persona la importancia de la 22/23 para el club

Willian José da Silva ha jugado en 30 de las 36 jornadas de LaLiga, con un 53% de titularidades (16), un 50 por ciento exacto de los minutos posibles (1.465') y un 22 por ciento de participaciones de gol, con sus nueve dianas y cuatro asistencias. Además, el hispano-brasileño ha participado en cuatro de los ocho duelos de Copa del Rey y en ocho de los diez de la UEFA Europa League, sumando dos dianas más para un más que notable saldo total de 11 tantos y cinco asistencias en 41 encuentros oficiales entre las tres competiciones que ha disputado en esta 21/22 el Real Betis.

Su undécimo gol como bético lo logró en Mestalla, abriendo el marcador en un partido que parecía encaminado al 0-0 y que acabó en goleada de los de Pellegrini. 11 tantos y cinco asistencias son cifras muy a tener en cuenta, sobre todo, considerando que en el Betis hay dos futbolistas que rozan la veintena realizadora, Borja Iglesias (19) y Juanmi (18), y hay otros como Nabil Fekir (10) o Sergio Canales (8). Desde luego, el club heliopolitano puede decir que ha aprovechado la cesión de Willian José por parte de la Real Sociedad y que el de Lagoas (Brasil) se ha ganado que el club verdiblanco haga un esfuerzo para su continuidad. "Estoy muy contento de estar en el Betis", manifestó el '12' verdiblanco en una entrevista en el programa 'Todo al Verde', de Betis TV.

"Estoy muy contento, soy muy feliz en el Betis. Cada día, en la ciudad deportiva, en el club, en el equipo con los compañeros y en la ciudad, porque mi familia está muy a gusto aquí. Ojalá podamos seguir muchos años más aquí", reconocía abiertamente Willian José, quien reía asintiendo cuando el periodista de la televisión del Betis Juan Bustos insinuaba con el hecho de que "pronto se podría anunciar algo en ese sentido" y de la posibilidad de "pasar dos o tres añitos más en Sevilla". "Estaría muy bien", recalcó, dando por hecho un secreto tan mal guardado como la renovación de Joaquín hasta 2023.

Willian José dio a entender que va a seguir pero aún no puede decirlo. Lo que sí dejó claro es que él quiere quedarse y que está muy feliz en el Betis. No deberían bastar muchas más pruebas, pero si algún incrédulo necesita un empujoncito más para convencerse que al de Lagoas le ha bastado un año para sentirse bético, el argumento definitivo lo encontrará en la piel del atacante, quien no sólo celebró con euforia su gol en Anoeta en el 0-4 a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa, sino que tendrá para siempre un recuerdo del título conquistado el pasado 23 de abril en La Cartuja.

Willian se ha tatuado en la pierna izquierda un 'Betis, alé, Real Betis Balompié, tienes que ganar la Copa...' y atrás 'A Plaza Nueva hay que volver' y la fecha 23 de abril de 2022: "Tenía que hacerme este tatuaje porque esta Copa ha sido muy especial para mí, por cómo hemos jugado y la hemos merecido. Yo gané una Copa con la Real, pero no jugué la final. Jugué en todos los partidos menos en la final, porque me fui cedido al Wolverhampton después de la pandemia. Tengo las dos medallas en mi casa, pero ésta con el Betis es más especial. Después de tantos años sin ganar un título, estamos muy felices de haberle dado ese momento a la afición".

"Fue una locura, nunca había visto tanta gente y tan feliz. Eso no tiene precio. Mi penalti fue el primero, pero ¿y el de Joaquín? ¡O el de Miranda! ¡Qué momentos!", exclamó antes de dar una pista más y hablar de su deseo de "ganar otro título para el Betis". "Ojalá, porque el club está creciendo mucho, se están haciendo las cosas bien y la temporada que viene va a ser muy importante para nosotros... (se da cuenta)... si es que puedo seguir aquí, que espero que sí", manifestó.