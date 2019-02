Iberojet Palma 92-58 Real Betis: No se saltan la maldición copera

"Solo hubo un equipo en la cancha". Así explicó Curro Segura la sonrojante derrota del Real Betis en Son Moix, donde vio cortada su racha de 19 victorias consecutivas. Ante el Iberojet Palma no comparecieron ni la "intensidad", ni la "mentalidad", dos señas de identidad de los de San Pablo.

Tras un intercambio inicial de canastas, con Stainbrook como protagonista (6-6), los locales aumentaron "su presencia física y acierto" para asediar al Betis con un parcial de 12-3, que obligó al técnico nazarí a parar el choque. Una acción de Quintela en el último segundo puso un preocupante +13 para los baleares. Un preámbulo del posterior desastre defensivo y acumulación de errores de los sevillanos (30-17). Ayer, absolutamente irreconocibles.

Mucho más atascado arrancó el segundo cuarto. Barber amplió hasta un +15, mientras Pablo Almazán, a duras penas, intentaba frenar a su oponente con cuatro puntos consecutivos (32-21). Al calor de su afición, el Iberojet respondió a la tímida reacción bética con un 10-0, para doblar en el electrónico al líder de la LEB Oro (42-21). Con un durísimo 52-27, y gran superioridad mallorquina en todas las facetas, ambos equipos enfilaron el descanso.

Poco o nada cambió el encuentro tras el paso por vestuarios. Lo más destacado fueron dos triples de Bropleh, que pronto encontraron réplica en las muñecas de Gluditis. Los andaluces sólo pudieron rebajar la ventaja local hasta los 23 puntos tras dos tiros libres de Bropleh (64-41). El Betis bajó los brazos. Dejó de competir desde hacía ya mucho tiempo. Un triple de Quintela cerró el tercer cuarto con un contundente 70-43.

Los últimos diez minutos de partido fueron testimoniales. Todo estaba ya decidido. Segura pidió a sus jugadores que jugaran al baloncesto "sin pensar en el marcador". Alternó defensas individuales con defensa zonal. Pero nada funcionó ante un rival bendecido. Palma anotó y se gustó hasta poner un doloroso 92-58 final.

Félix Alonso calificó de "accidente" el tropiezo verdiblanco: "Han hecho un esfuerzo titánico hasta ganar la Copa. Me parece una cosa marciana ganar 18 partidos seguidos en esta categoría". El Betis no pudo evitar así la maldición de la Princesa. No obstante, Segura ya piensa en el Prat: "Una oportunidad para demostrar por qué estamos arriba".



- Ficha técnica:

Iberojet Palma (30+22+18+22): Hernández (11), Motos (7), Joan Tomás (11), Ucles (13) y Fran Guerra (12) -cinco inicial-, Quintela (14), Serra (3), Glulditis (15), Gilbert, Idris y Barber (6).

Real Betis (17+10+16+15): Dani Rodríguez (8), Borg (4), Bropleh (12), Malmanis y Stainbrook (12) -cinco inicial-, Costa (4), Dee (5), Almazán (11), Obi Enechionyia, Samb, Tunde (2) y Marcius.

Árbitro: Munar Bañón, Franquesa Vázquez y Sánchez Cutillas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la 22ª jornada de la LEB Oro disputado en el Polideportivo de Son Mox. El conjunto local hizo pasillo al conjunto bético por la consecución de la Copa Princesa. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Joana Socías, madre del presidente de Iberojet Palma, Guillem Boscana.