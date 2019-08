Sipahi, un turco con antecedentes gloriosos para el Betis Baloncesto

Kenan Sipahi (24 años) ya es nuevo jugador del Coosur Real Betis, donde junto a Albert Oliver se encargará de la dirección del juego sevillano. Internacional en todas las categorías, desde Turquía no se explican la marcha del "talentoso" y "disciplinado" jugador, que arribará procedente del Besiktas, donde ha promediado 6,4 puntos, 3,4 rebotes y 3,3 asistencias.

Aunque tenía sobre la mesa ofertas para no salir de su país (Turk Telecom), Sipahi ha apostado por el proyecto bético firmando un contrato por dos temporadas. Con Pablo vivirá su primera experiencia en España y en la Liga Endesa, convirtiéndose en el séptimo jugador turco que vestirá la camiseta de un equipo ACB.

Sus predecesores han dejado el listón bastante alto: Ersan Ilyasova (F.C. Barcelona); Serkan Erdogan (Caja Laboral); Kaya Peker (Tau Cerámica); Ermal Kuqo (Pamesa Valencia); Ender Arslan (Tau Cerámica) y Kerem Tunceri (Real Madrid).



Un NBA

Ilyasova (32 años) defendió la camiseta azulgrana entre 2007 y 2009, levantando un título de Liga y cosechando una tercera plaza en la Euroliga, competición en la que llegó a ser 'MVP' en un choque frente al Alba de Berlín. Acabó con 30 puntos, 11 rebotes y 39 de valoración. Actualmente, el ala-pívot está viviendo su tercera etapa con los con los Milwaukee Bucks. Ha pasado por diferentes franquicias: Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, o Detroit Pistons. Su debut en la liga turca fue en el Yesilyurt.



Pura sensación

El escolta Erdogan (40 años) ya está retirado. Llegó al Caja Laboral (2005 a 2007) como un 'melón sin calar', sin renombre internacional, pero cumplió con creces. Con el Baskonia logró una Supercopa ACB y una Copa del Rey, además del subcampeonato liguero. Varios años después 'echó una mano' en la permanencia del Meridiano Alicante (2010/2011), equipo con el que sobrepasó los 1.000 puntos en ACB. Los que lo vieron jugar lo recuerdan como un "anotador muy fiero", "con carácter" y de implicación incuestionable. Desde el equipo valenciano volvió a su país para jugar en el Besiktas. Actualmente no está desvinculado del baloncesto, ejerce como técnico asistente en el Pinar Kars?yaka de Turquía.



'Roca turca'

Peker (39 años) solo estuvo una temporada en España, en el Tau Cerámica (2006/2007), pero sus frases dejaron claro su compromiso y dureza: "No concibo el baloncesto sin pelear al máximo cada balón". Curiosamente su nombre, Kaya, significa 'roca'. Fiel a su estilo de juego. Coincidió con su compatriota Erdogan en el Baskonia, donde llegó con vitola de líder. Los bloqueos, la defensa y la avidez para los rebotes fueron sus mayores virtudes. 'Jugador silencioso', de los que no engordan estadísticas, pero son imprescindibles. El pívot hoy día continúa en el Tofas Bursa, donde arrancó su carrera deportiva el joven Sipahi.



Carácter afable

Kuqo (39 años) militó en el Pamesa Valencia la temporada 2008/2009. El pívot estuvo poco tiempo en nuestro país, pero se molestó en aprender un más que aseado español. Los cambios en el banquillo y las lesiones no le permitieron brillar en la ACB como se esperaba. "El que me fichó, Fotis Katsikaris, fue sustituido por Neven Spahija, y no entré en sus planes", lamentó. Su última aventura fue en el Turk Telekom.



Un homólogo

El base Arslan (36 años) sigue jugando en la liga turca. Con el Darussafaka volvió a tener contacto con la ACB, al ser rival del Real Madrid en 2017, en los cuartos de la Euroliga. Jugó en el Tau Cerámica en 2007, donde tuvo un paso fugaz. Apenas disputó ocho partidos: 5,1 puntos, 1,1 asistencia y 5,3 de valoración.



Palmarés envidiable

Tunceri (40 años) estuvo en el Madrid entre 2006 y 2008. Su vitrina de títulos es vasta: platas en el Eurobasket de 2001 y Mundial de 2010, ambos celebrados en Turquía; tres ligas y cuatro copas turcas; y un título ACB. Durante su estancia en el equipo blanco afirmó que la liga española es "la mejor de Europa, ya que tiene unos equipos muy potentes y unos jugadores excelentes". Quizá el motivo que ha empujado a Sipahi a fichar por el Betis. Los antecedentes de sus compatriotas son más que esperanzadoras.