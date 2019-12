Mumbrú, sobre el Betis: "Un gran equipo; podría tener alguna victoria más"

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, considera al Coosur Real Betis, rival este sábado en el Bilbao Arena de Miribilla (18.00 horas), como "un gran equipo que podría tener alguna victoria más" de las tres que lleva sumadas y que le tienen en posición de descenso junto al Movistar Estudiantes.

"Creo que tienen un gran equipo. Es un buen equipo que podría tener alguna victoria más", dijo, valorando la plantilla que tiene a su disposición Curro Segura.

"(Los bases) Sipahi y Oliver están muy bien y con Slaughter, Borg, Conger y Almazán, aún sin KC Rivers que se les ha ido, tienen un buen juego exterior, con buena anotación y el mejor porcentaje de tres de la Liga. Y luego, por dentro, Enechionyia, Nacho Martín, Whittington, Izundu y Niang son cinco pívot de alto nivel", repasó.

Por ello, y a pesar de los tres triunfos más que suma el Bilbao Basket en la tabla, Mumbrú está "seguro de que será un partido muy difícil y muy competido hasta el final".

Algo, por otro lado, a lo que está acostumbrado porque su equipo lleva cinco prórrogas disputadas. "Con cinco prórrogas estamos acostumbrados a que el corazón sufra y a que bombee algo más de lo normal", confesó.

Para el técnico catalán, "mañana será importante contener la ansiedad" y "mantener el control del partido estando por encima o estando abajo" en el marcador.

En cuanto al estado de su plantilla, desveló que se encuentra "igual que la semana pasada", aunque sin descartar del todo aún a Emir Sulejmanovic y Jonathan Rousselle. "A ver si pueden jugar mañana. Hasta hoy no han entrenado y si jugaran estarían fuera de ritmo", apuntó sobre los ausentes en el importante triunfo en Burgos de la pasada semana.

"Todas las victorias refuerzan y más a nosotros. Sabemos la importancia de cada triunfo porque los contamos con cuentagotas. Pero nosotros estamos trabajando igual y haciendo las cosas como solemos hacer cada semana", explicó.

En ese sentido, Mumbrú no dio al choque ante el Betis una trascendencia mayor que a otros. "No porque venga el Betis es un partido más importante, para nosotros todos los partidos son igual de importantes. Nuestra liga son todos los equipos, el Madrid, el Barcelona, el Betis, el Estudiantes (próximo rival en Miribilla. Pensamos en el partido que llega y no más allá porque nos equivocaríamos", reflexionó.

El entrenador del Bilbao Basket recordó el año pasado de ambos equipos en la LEB Oro. "El Betis se paseó un poco por la LEB y nosotros tuvimos que luchar hasta el final, hasta la Final Four. Pero ahora nos encontramos en otra liga, la ACB, que es totalmente diferente y en la que los dos estamos igual: tratando de conseguir victorias y estar tranquilos lo antes posible", apuntó, reparando también en que su equipo cuenta con "cinco jugadores que el año pasado estaban" en la plantilla y el Betis "alguno menos, dos o tres".