Juanma Rodríguez: "Confío en una liga de 18"

Juanma Rodríguez ya trabaja en la confección de la próxima temporada. El director deportivo del Coosur Betis cree que la crisis económica puede acercar a jugadores de cierto nivel, pero mientras tanto el club se centra en renovaciones y jugadores que no continuarán. Todo ello en una liga de 18 equipos, porque lo contrario provocaría problemas "de calendario y económicos".

¿Qué balance hace de esta temporada?

Ya sabíamos que iba a ser complicada por ser un equipo recién ascendido y no comenzamos muy bien. Hay un par de partidos que perdimos por poco; como Zaragoza, que nos hace mucho daño. Si hubiéramos ganado ese partido la historia hubiera sido otra. Luego la marcha de Rivers y las Navidades, con el equipo en una situación un poco crítica, casi cerrando la tabla. A partir de ahí con los cambios y los ajustes de roles el equipo había ganado tres de los últimos cuatro partidos e iba en una clara línea ascendente. Nunca sabremos, pero la sensación del grupo era que tenía muy buena pinta de terminar más cerca de los de arriba que de los de abajo. Eso hubiera sido estar rozando los 'play off' o alguna competición europea como la Champions.

Más allá del número de clubes, ¿qué le parece el formato para finalizar la liga?

Nuestra posición era de terminar, y eso que estábamos en una situación ventajosa también en lo económico por la rebaja salarial. Por la unidad de la liga votamos que sí, pero la posición era de seguir jugando, para eso teníamos aquí a los jugadores. Creo que si todos empiezan una competición la tienen que acabar todos.

La liga continúa aunque sin el equipo. ¿Queda sin efecto la rebaja salarial?

No, estaban contemplados todos los escenarios y esta situación estaba en el acuerdo con técnicos y jugadores en el caso de no disputar lo que restaba.

Se habla de varias opciones para la próxima temporada. ¿Qué le parecería que hubiera cuatro descensos?

Me tengo que remitir a la asamblea en la que el presidente Antonio Martín se comprometió a que hubiera una liga de 18 equipos. Creo que fue una posición unánime y no esperamos otra cosa, con sólo dos descensos porque si no habría una liga de 20 con problemas de calendario y económicos, y cuatro descensos nos puede perjudicar. Nuestra postura es clara: no queremos cuatro descensos, pero tampoco un perjuicio económico ante una temporada que se presenta complicada con una crisis económica y con partidos a puerta cerrada. Confío en que la postura se cumpla.

Da la sensación de que lo único claro es que no habrá descensos pero sí ascensos.

Yo me remito un poco al sentir de los clubes y de la ejecutiva de la ACB. Después podemos esperar posibles demandas, pero eso es algo que la ejecutiva tendrá que negociar con la Federación, el CSD y los clubes que quieran ascender, porque el mandato de los 18 es claro. Desde el Betis sólo contemplamos esa posibilidad; si es de 20, el club se pronunciará cuando llegue el momento.

Curro Segura ha manifestado su intención de mantener el bloque. ¿Qué posibilidades hay?

Estamos en proceso. Ya teníamos trabajo adelantado con esto del confinamiento y más tiempo para planificar y darle vueltas a la construcción de la plantilla, pero evidentemente dependemos de un presupuesto que todavía no sabemos con exactitud. Ya nos gustaría que hubiera continuidad, porque eso sería bueno. Habrá operaciones que podamos hacer y otras que no, todo va a estar relacionado con el presupuesto, por ello trabajamos con distintos escenarios en función del presupuesto. Y preparados para que el equipo sea competitivo y seguir dando pasos. Este año no se ha visto el techo del equipo.

¿Cómo se empieza a confeccionar esa plantilla sin tener un presupuesto claro?

Nos movemos con alternativas. Lo de Curro estaba recogido, Niang tenía contrato, algunas renovaciones que queremos abordar también pueden ser posibles. Nos movemos en unos escenarios presupuestarios flexibles. Tener el mejor equipo posible y sabiendo el presupuesto iremos ajustando. En las diferentes posiciones tenemos diferentes variables en función de su salario. Soy optimista en que el trabajo, sobre todo durante los dos últimos meses, tenga su fruto y hagamos un equipo competitivo.

¿Entre esas renovaciones posibles estaría Slaughter?

Podría estar. Estamos contentos con su temporada y su condición de americano con pasaporte también le da un plus. Es una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, también con el ajuste de que pueda jugar preferentemente en la posición de base. Por ahí van parte de nuestras intenciones de cara a tener un equipo más competitivo y a que el equipo se parezca más al equipo de los últimos partidos que a los del principio. Es una de nuestras prioridades.

Ha afirmado que trabaja con cinco o seis escenarios. ¿Se contempla a Erick Green todavía en alguno de ellos?

Nos encantaría porque ha sido muy importante en esa reacción del equipo, pero hay que entender que es un jugador que viene de jugar Euroliga, que aquí pudo venir en una situación muy extraordinaria para ser un revulsivo. Así lo hizo, con su grandísima aportación, pero ya digo que evidentemente llevar su salario de dos/tres meses a diez para una economía como la nuestra no es sencillo. También tendrá ofertas más importantes.

¿Cómo afectará la crisis económica al mercado?

Creo que la ventaja es que somos una apuesta segura por la propiedad del Betis, que ha apostado seriamente por el baloncesto y eso nos puede dar un plus de cara a la incorporación de jugadores. La situación va a afectar al mercado, el que no lo quiera ver es que o vive en una burbuja o es que no tiene un criterio muy real de lo que ocurre. Los salarios tendrán que bajar, los jugadores se tendrán que amoldar y preveo una bajada de un 20 o 30 % como mínimo. Para jugadores con cierto nivel como los de Euroliga lo mismo ya no encontramos tantos que sigan cobrando cerca del millón, y eso nos acercará a los que cuesten la mitad.

¿La marca Betis sería entonces una fortaleza?

Este año nos hemos ganado el respeto como club. Eso es una ayuda y los jugadores lo saben. Si a eso sumamos Sevilla, nos hace ser más optimistas. Nuestro proyecto va hacia arriba y eso significa intentar jugar en Europa y consolidarnos ahí como un club respetado y sólido en liga que dé pasos adelante.

En el caso de no poder acceder a ese mercado de grandes jugadores, ¿se podría apostar por Slaughter como líder para el próximo proyecto?

Vamos a verlo. Lo que queremos es tener un quinteto importante, que suelen asumir más protagonismo, y a partir de ahí rodearlo de los mejores para conformar un equipo. Es una palabra que para nosotros es muy importante, en la que el grupo ha permanecido unido y ese trabajo y el grupo humano nos dio esa perseverancia para que, cuando hicimos los cambios, nos ayudara. Nos gustaría que Slaughter fuera uno de los jugadores importantes en el proyecto, pero también estamos contentos con jugadores como Almazán, Borg, Niang, Obi€ jugadores que llevan tiempo y estamos contentos. Todos pueden tener cabida.

¿Podría haber novedades en las próximas semanas?

La cosa va muy lenta y ya nos gustaría, pero queremos dar pasos cortos pero sólidos. Analizarlo todo para no equivocarnos y es preferible ir despacio y cuando tomemos una decisión que sea sólida, fundamentada en la construcción de la plantilla y que tengamos el mayor margen de acierto. Tenemos tiempo.