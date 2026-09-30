Antonio Gómez Orellana destaca el poder de Andalucía para seguir haciendo cantera: "Hay que darle otra vida a los niños"

ESTADIO Deportivo, en esta última parte de la entrevista, ha podido hablar con Antonio acerca de la situación del piragüismo en Andalucía; todo ello en una disciplina que cuenta con numerosos espacios en la comunidad autónoma

Andalucía tiene muchos escenarios donde el deporte puede encontrar su sitio. Más allá de los campos de fútbol o los pabellones, sus pantanos también ofrecen oportunidades para acercarse a disciplinas que, en ocasiones, pasan más desapercibidas. El piragüismo es una de ellas. Una práctica que permite disfrutar del entorno y que, para Antonio Gómez Orellana, todavía tiene mucho margen para crecer en esta tierra. Eso sí, para aprovechar esas posibilidades también hacen falta clubes, personas dispuestas a impulsarlos y ayudas que permitan mantener la actividad.

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con el piragüista ubriqueño sobre la importancia de Andalucía en su recorrido deportivo. Sevilla ocupa un lugar destacado en sus palabras, tal y como ha expresado en anteriores ocasiones. Todo esto le ha llevado a recibir el apoyo de distintas instituciones en busca de seguir mejorando aprendiendo . Un apoyo que valora por lo que supone para continuar compitiendo. En esta última parte de la entrevista, Antonio pone el foco en las posibilidades de los pantanos andaluces y en la creación de nuevos espacios. También plantea la necesidad de una mayor implicación para acercar el piragüismo a los más jóvenes y ampliar las opciones de quienes quieren encontrar su lugar en el deporte.

“Andalucía es top. Empezando por Sevilla. A nivel andaluz o nacional, no se entiende si no pasas por Sevilla. En este caso recaí en el Club Náutico. Y Andalucía por la Fundación Andalucía Olímpica hace dos años, fui becado. Hice un octavo en un europeo de sprint, y las sensaciones de la apuesta de Andalucía por el deporte es importante. Está apostando. Tiene su fondo. No te hace rico, no se vive de eso. Pero te ayuda a seguir adelante. La Fundación Andalucía Olímpica está haciendo un trabajo espectacular. Está rescatando gente, está buscando gente. Es importante”

Una de las claves es el poder encontrar enclaves para poder hacer esta actividad. En este apartado, siempre se suelen destacar esos espacios con los que cuenta la comunidad autónoma y que hacen que esta tierra sea única. Algo similar destaca Antonio, sabedor de que hay muchas opciones. “En Andalucía hay muchos pantanos donde se pueden crear muchos clubes y quitar al niño de lo cotidiano. Aunque no les guste el fútbol o el baloncesto… Hay que darle otra vida a los niños. Uno tiene los días contados en el deporte. Pero es importante que venga gente nueva. Tanto con discapacidad como no con discapacidad. El Club Náutico apuesta mucho".

Por último, y no menos importante, es el poder seguir haciendo cantera. “Cada vez que voy a las competiciones veo niños de doce años nuevos. Y digo, caramba, ¿esto qué es? ¿Dónde salen? Es importante. Es importante eso. Andalucía tiene un potencial muy grande. Los ríos no, porque son un poco caudalosos. Pero el pantano se puede practicar el piragüismo totalmente. Hay un montón de sitios donde se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que haber gente que lo quiera hacer”, finalizó sobre ello.