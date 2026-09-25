Antonio Gómez Orellana destaca la gran proyección de Carlota Blanca Romero: "La promesa paralímpica del piragüismo a nivel nacional"

ESTADIO Deportivo, en su entrevista con Antonio, ha podido hablar acerca de las grandes promesas que se pueden encontrar en el deporte sevillano, resaltando el nombre de Carlota Blanca Romero

Andalucía es una de esas tierras que, para la práctica deportiva, es única. Muchas son las disciplinas que se pueden realizar, ya que cuenta con numerosos espacios que permiten conocer diferentes modalidades y disfrutar de lo más importante: la actividad física y el deporte. Incluso en casos donde la vida lo pone más que difícil, llegamos a conocer auténticos ejemplos de superación que permiten creer en el poder del deporte. Y, en este sentido, esta tierra tiene un carácter tan diverso que permite buscar oportunidades para hacer lo que uno más ama y encontrar otros motivos para levantarse cada día.

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con Antonio Gómez Orellana. Su relación con el piragüismo empezó pasados los cuarenta años, después de sufrir un accidente que le causó una lesión medular. Hasta ese momento no había hecho deporte con regularidad. Todo cambió con una piragua, un pantano a pocos minutos de casa y unas primeras salidas que surgieron casi por casualidad. Así comenzó una nueva etapa que acabaría llevándole a competir al más alto nivel. Javier Reja tuvo un gran protagonismo en ese camino. Durante la entrevista, Antonio también quiso destacar a una de las deportistas con más futuro de la delegación española, a quien ya entrevistamos en este medio: Carlota Blanca Romero.

"Carlota es una fuera de serie, es fuerza pura, pues lo está dando todo, lo está consiguiendo. En este momento, la promesa paralímpica del piragüismo a nivel nacional es ella. Entrando en la final en el Mundial... No se le puede pedir más", declaró el ubriqueño acerca de una de las promesas paralímpicas españolas. El pasado verano, Carlota fue condecorada por el Ayuntamiento de Sevilla, y no es para menos. Poco a poco, sigue dando pasos para convertirse en una deportista que puede dar muchas alegrías al país.

Antonio parte con una ventaja: desde la experiencia, puede aportar una visión diferente a la de los jóvenes. Sabe que no le corresponde aconsejarlos constantemente, aunque se muestra dispuesto a ayudar. ·"Cada uno le hemos dado los consejos que le hemos podido dar. Y el momento que ella, más o menos, ya coge conocimiento de lo que va la historia, tú no vas a estar todos los días aconsejándole a Carlota, o Reyes, o Rodri. Tiene el equipo nacional, el técnico y mucha gente detrás que le puede estar diciendo los consejos a nivel internacional".

Hay una cosa clara: España tiene una gran cantera que puede dar muchas alegrías. Siempre se dice que Sevilla es una cuna importante para estas disciplinas, y lo sigue demostrando con los deportistas que surgen de sus aguas. «Ahora hay más gente. Está también Reyes Moreno, que está también intentando ahí meter la cabeza de nuestro club. Hay otra gente que ya está consagrada», señaló al hablar del futuro de esta disciplina.