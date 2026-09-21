Antonio Gómez y el papel de Javier Reja: “Nos lo pasamos muy bien e intentamos darlo todo”

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con Antonio acerca de su especial relación que tiene con Javier Reja, algo que le permitió adentrarse en la que es su nueva pasión

Muchos son los ejemplos en Andalucía que se encuentran que corresponden auténticos testamentos vitales, y más cuando se mezcla con el deporte. Este no se construye únicamente a través de resultados, medallas o clasificaciones. Detrás de cada trayectoria también aparecen personas que terminan siendo fundamentales para entender el camino recorrido. Personas que aparecen y que acaban siendo indispensables para poder conseguir todas las metas propuestas.

Hay disciplinas como el piragüismo, donde muchos son los viajes que se realizan. Aquí gana un valor importante el equipo, y el poder crear un grupo que permita Compartir kilómetros, competiciones y experiencias permite crear vínculos que van mucho más allá del propio deporte y que, en muchas ocasiones, ayudan a que el camino sea algo más sencillo. Antonio Gómez Orellana ha encontrado precisamente eso durante su trayectoria. Su llegada al Club Náutico de Sevilla supuso un paso fundamental en una aventura que había comenzado prácticamente por casualidad. Y en ese proceso hubo un nombre especialmente importante: Javier Reja, la persona que le abrió las puertas del club y con la que, con el paso de los años, ha terminado formando un pequeño equipo.

En ESTADIO Deportivo, en la entrevista que hemos tenido con Antonio Gómez, ha podido transmitir acerca de su llegada al Club Náutico Sevilla con la importancia que Javier Reja ha tenido en todo esto. “Pertenezco al Club Náutico de Sevilla. Es el único club que encontré que me daba todas las facilidades y no me puso ninguna pega al empezar mi aventura deportiva con discapacidad. (...) A través de aquello conocí a Javier Reja y Javier fue el que me facilitó entrar al Club Náutico y empezar esta aventurilla”.

No hay nadie que mejor sepa lo que es el mundo paralímpico al más alto nivel que el sevillano, y eso lo sabe bien Antonio. “Todo el club sabe que es un liante, lía a cualquiera. Empezó todo muy tranquilo, porque yo iba con el club a los viajes y en ese momento no tenía resultados. Pues para allá, para acá, te lo pasabas bien, te reías más, te reías menos. Y poco a poco, con el esfuerzo y la constancia, él y yo hacemos un equipito. Más la gente que tenemos en el Club Náutico, Carlota, Reyes, Rodri… tenemos un equipo muy compacto, nos lo pasamos muy bien e intentamos darlo todo”.

Ahora no es un mero compañero de equipo, ya es un amigo especial para Antonio. Y eso lo sabe bien él. “Javier siempre, cuando vamos a las concentraciones de los campeonatos, está conmigo en la habitación y nos reímos mucho. O sea que, más o menos, nos llevamos bien”. A tono de broma comentaba que “va a tener más Giraldillos que el ayuntamiento”, ya que ·"cada vez que le dan un premio en Sevilla le dan un Giraldillo”.