Bormujos presume del nuevo Municipal José Acevedo ‘Pepito’

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, destaca la apuesta del Gobierno andaluz por mejorar las instalaciones deportivas de Andalucía y detalla las actuaciones llevadas a cabo para la renovación de este espacio, tras una inversión que alcanza los 179.110 euros

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, ha visitado en Bormujos (Sevilla) el Estadio Municipal José Acevedo ‘Pepito’ de la localidad, instalación que ha experimentado una profunda remodelación, con una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 179.110 euros, lo que representa el 50% del total presupuestado, el máximo previsto en esta línea de subvenciones autonómica, y que ha ascendido a un total de 358.221 euros.

Del Pozo, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero; la secretaria general para el Deporte, Isa Sánchez; el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido; y la delegada territorial de Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, señaló durante la visita al complejo deportivo que “esta reforma llevada a cabo permite a la instalación adaptarse a las necesidades actuales, porque era una reforma necesaria y muy demandada por los ciudadanos, ampliando así de manera notable las posibilidades de oferta deportiva en esta localidad sevillana”.

Patricia del Pozo destacó igualmente que esta actuación “refleja el compromiso y la apuesta clara del Gobierno andaluz de Juanma Moreno por mejorar las infraestructuras deportivas de la comunidad, como forma de garantizar un mejor acceso de todos los andaluces y andaluzas a la práctica deportiva”.

En este sentido, la titular de Deporte señaló que “estamos ante una apuesta por el deporte, porque en Andalucía tenemos muy presentes los beneficios del ejercicio físico, lo que nos ayuda a construir una sociedad más saludable y con mayor calidad de vida”.

Las obras de reforma llevadas a cabo han consistido en la renovación del césped artificial, más moderno y de mayor calidad, con relleno orgánico de arena de sílice y corcho natural, implantándose un campo de fútbol 11 y 2 campos de fútbol 7. También ha llevado aparejada la renovación del equipamiento deportivo: porterías y banquillos.

Otra de las actuaciones ha sido la implantación de un nuevo sistema de iluminación. Se ha procedido, además, a la sustitución completa de los proyectores existentes de halogenuro metálico por proyectores de tecnología led, incluyendo la adecuación de los cuadros eléctricos, lo que conlleva un importante ahorro energético.

También se ha instalado un nuevo vídeo marcador, se han sustituido los cañones de riego, y se han realizado obras de accesibilidad en el graderío existente, generando una nueva zona totalmente accesible, que cumple con las dimensiones necesarias y exigidas en la normativa vigente, ya que el graderío anterior no era accesible ni contaba con espacio definido y destinado a personas de movilidad reducida. Y se han incorporado dos banquillos para personas discapacitadas.