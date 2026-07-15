El Guadalquivir, el mejor campo de entrenamiento para Carlota: "El puente de Triana por debajo es una pasada"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar, desde Canadá, con una de las deportistas jóvenes que más está luciendo en el panorama andaluz, llegando a destacar el gran campo de entrenamiento que se encuentra en la ciudad de Sevilla

Andalucía es una cuna deportiva casi sin igual, ya que muchos son los que día tras día fabrican sueños y ejemplos para los más jóvenes. ¿Qué motivos hay que puedan explicar esto? Hay infinitos y enumerarlos sería algo casi inacabable. Sin embargo, hay algo que destaca por encima de todas las cosas, y es que esta tierra tiene consigo importantes lugares que hacen que los deportistas puedan elegir y probar distintas disciplinas hasta que se acaba dando en la clave. Muchos son los que, a pesar de no encontrar motivación, vieron en la actividad física una salida y, en muchas ocasiones, una gran escapatoria.

Eso le pasó a la protagonista de esta entrevista, Carlota Blanca Romero, que empezó en el agua casi por recomendación médica y ya es una de las candidatas a ser seleccionada por España para los Juegos Paralímpicos. De la localidad de Dos Hermanas, de la que tanto presume, en ESTADIO Deportivo pudimos charlar con ella durante su estancia en Canadá para disputar la Copa del Mundo. Entre otras cosas, y buena muestra de su amor por Sevilla, vio como durante su llegada a Norteamérica, su familia recibía el premio que el Ayuntamiento de Sevilla le otorgó a ella como mejor deportista con discapacidad de la provincia de Sevilla. En esta parte de la entrevista, resaltará la importancia de lo que Sevilla posee como campo de entreno.

Muchos son los que se arriman al Río Guadalquivir para poder practicar sus respectivos deportes y es que, tanto por distancia como paisaje, hace que se conforme un lugar único para el deportista que lo desee. Varias son las competiciones que se celebran, estando hace escasas semanas el World Rowing con Javier García Ordóñez y Jaime Canalejos. "La gente ve Sevilla por la parte turística, por tierra, ve la Giralda, lo ve todo, pero por el agua es una pasada. Ves los puentes, sobre todo el puente de Triana, que lo tenemos muy visto por arriba, pero por abajo es una pasada. Y la Torre del Oro. La verdad es que es un sitio súper privilegiado para entrenar”, declaró sobre ello.

A pesar de que Carlota admitió que Sevilla no era un lugar tan afincado para ello, tiene a como su máximo referente a uno de los verdaderos ejemplos que el deporte sevillano deja. “Mi deporte es más de otro sitio, porque en Sevilla hay poco piragüismo, pero mi referente siempre va a ser Javier Reja, porque es el que me metió en esto. Luego hay otros más conocidos, como Saúl Craviotto, César Portela y algunos más. Los he visto en varias ocasiones y es una pasada. Ahora, compitiendo internacionalmente, compartimos el mismo hangar y compartimos todo”, respondió.

"A Andalucía le debo un montón, más que al piragüismo yo creo. Tanto en los estudios como en el deporte he tenido mucha ayuda. Es una comunidad muy grande y seguramente no habrá tanto para cada persona, pero sí que es verdad que en instalaciones y en todo Andalucía es lo mejor. Lo he podido comparar cuando he ido fuera, a Galicia o Asturias, y nada que ver", finalizó.