José Durán y la importancia de Valentino Rossi en su proceso: "Mi ídolo y mi referente desde pequeño"

ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de hablar con una de las promesas del motociclismo español, que sigue acumulando premios y que tiene como inspiración a uno de los más grandes de la historia

Andalucía es una de las tierras que muestra la importancia que el deporte tiene en este país, habiendo muchos deportistas que corresponden a auténticos ejemplos de resiliencia durante todos estos años. La lista es larga y es que el deporte ha servido de escaparate para decena de andaluces que han dedicado años y años a conseguir importantes hitos en sus respectivas disciplinas. Esto, sin lugar a duda, corresponde el mejor espejo donde mirarse para miles de jóvenes que sueñan con parecerse a sus referentes y poder, incluso, superar sus hitos. Es importante ese sitio de la llamada 'cantera', que busca su hueco en mundo de mucho talento.

Durante las últimas entrevistas, ESTADIO Deportivo ha podido hablar con varios jóvenes que expresan ese espíritu competitivo y el deseo de no rendirse a pesar de cualquier adversidad. En esta ocasión, nuestro compañero Alberto Gálvez ha tenido la ocasión de poder hablar con José Durán Girón. Con apenas diecinueve años, y del Barrio de San Jerónimo, lucha por ganarse un hueco de oro en el panorama motociclístico mundial. Y no es que sean palabras menores, ya que está acumulando importantes éxitos en el Campeonato de Moto3 Junior Italiano que hacen presagiar un gran futuro para él.

La importancia de Valentino Rossi en todo el proceso

Cuando se habla de motociclismo, grandes leyendas son las que se vienen a la mente, sobre todo pensando en la época más contemporánea. Marc Márquez es el ejemplo más cercano que existe, pero estos últimos años la parrilla ha estado conformada por grandes nombres como Jorge Lorenzo o Valentino Rossi. En el caso del italiano, su estilo sobre la moto enamoró a muchos amantes del motociclismo, incluso en España con esa rivalidad tan fuerte que surgió entre el italiano y Márquez. "La verdad es que mi referente desde chico siempre ha sido Valentino Rossi, porque a mi padre siempre siempre le ha gustado ese piloto, por cómo traza, lo fino que es y las locuras que hace en la pista", declaró el piloto sevillano.

En estos instantes, se encuentra compitiendo en el país itálico. Una decisión que puede parecer sorprendente, pero que muchos pilotos ya han repetido la experiencia con excelentes resultados y que ahora se encuentran compitiendo en los grandes escenarios. También viene reforzada por esa idolatría a uno de los más grandes corredores de todos los tiempos. "Mi ídolo y mi referente desde pequeño era Valentino Rossi. Cuando me salió la oportunidad de competir en el campeonato italiano, quise darle prioridad y la oportunidad a ese campeonato porque me gusta muchísimo cómo son los trazados de Italia (...) Mis sensaciones de competir en España y en Italia son diferentes. En España, te entiendes con todo el mundo, sabes ya más o menos cómo son los trazados y el mundillo aquí en España se mueve con más facilidad. Sí que es verdad que hay más oportunidades en Italia, ya que es uno de los sitios más emblemáticos del motociclismo. Por ejemplo el circuito de Mugello o el de Misano. Lo considero una oportunidad mucho más grande que, por ejemplo, aquí en España", respondió.