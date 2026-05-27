José Durán y el sueño de alcanzar la élite: "La estoy ya rozando"

El piloto sevillano ha atendido a ESTADIO Deportivo y ha querido hablar acerca de la posibilidad de poder alcanzar ese hueco entre los mejores del motociclismo, un paso que no está tan lejano

El motociclismo sabe que tiene futuro. Y mucho. No sólo en España, ya que Andalucía sigue erigiéndose como una de las canteras en las motos, con varios nombres que están resaltando en este panorama. Encontramos a José Antonio Rueda como el mejor ejemplo de ello, de Los Palacios y que ya ha conseguido importantes reconocimientos en Moto3. Al sevillano también le acompaña David Muñoz, con el que comparte categoría y que también es una de las figuras más reconocidas. Esto hace tener muchas esperanzas puestas en que, dentro de poco, se pueda confiar en que la tierra andaluza pueda dar grandes noticias sobre la motos.

También surgen otros nombres que, poco a poco, buscan ganarse un hueco en esa categoría reina con el objetivo de competir con los mejores. Y, en esa lucha, hay otro sevillano. Esta vez del barrio de San Jerónimo, como es José Durán, que se encuentra compitiendo en el Campeonato de Moto3 Junior Italiano. El sueño está claro, y es el de poder luchar contra los grandes de este deporte, y para eso el sevillano tiene claro que queda aún mucho trabajo por hacer para intentar que el sueño se haga realidad.

ESTADIO Deportivo, más concretamente nuestro compañero Alberto Gálvez, ha tenido la ocasión de poder hablar con él para hablar sobre su situación personal y hacer una pequeña revisión de su carrera. Uno de los hechos que más sorprende al revisar su biografía es que compite en Italia, en vez de en España. Algo que viene explicado por varios factores, uno de ellos el deportivo y otro el pasional, con Valentino Rossi como referente en eso. A pesar de eso, se le ha visto competir y entrenar por la tierra andaluza, un lugar que abraza al motociclismo como pocas en el panorama nacional.

"Sinceramente, desde pequeño hasta hace dos o tres años, me movía por Alcalá del Río, que fue donde comenzó todo. Pero sí que es verdad que es un trazado que no concuerda del todo con lo que queremos a nivel profesional y a nivel de pilotaje. Entonces, mi profesor decidió cambiarnos de circuito y ahora nos movemos por el circuito de Sanlúcar de Barrameda, el KR24", declaró sobre ello.

Con su proyección, la pregunta es obligada, ¿cómo puede alcanzar la élite? José sabe que está siguiendo ese camino correcto y que, con trabajo y esfuerzo, esa recompensa acabará llegando. "Hay un pequeño tramo. Que él (David Alonso), como José Antonio Rueda, empezaron en Moto3 Junior del FIM. Cuando empezó ahí, le llegó también la oportunidad de competir en el campeonato de la Red Bull Rookies Cup. Ese campeonato es ya la élite de los campeonatos pequeños para dar el salto al mundial. Y, sinceramente, en el campeonato en el que estoy, hay también muchas oportunidades, ya que estamos compitiendo a nivel internacional. Me siento bastante bien porque estoy ya en ese mundillo, estoy ya rozando la élite", finalizó sobre esta cuestión. La ruta está clara y el sueño carbura en busca de poder lograr ese ansiado lugar.