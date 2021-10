Así está ahora mismo la salida de Gonzalo Villar, monitorizado por Betis y Sevilla

Saltaba esta semana en Italia la noticia de que Real Betis, Sevilla FC y Valencia CF, entre otros, están pendientes de la situación de Gonzalo Villar (23), en el ostracismo desde la llegada al banquillo de la Roma de José Mourinho, que prácticamente condenó al murciano y a varios compañeros, entre ellos los españoles Carles Pérez y Borja Mayoral, a seguir fuera de sus planes lo que resta de curso tras la derrota en la Conference League por 6-1 frente al Bodo/Glimt noruego. Por ello, el mediocentro estaría buscando una salida en el mercado invernal para recuperar los minutos que se le niegan en el Olímpico, con LaLiga en su punto de mira para recortar adaptación y facilitar su desembarco.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con uno de los asesores más directos del internacional español, que brilló con la sub 21 hasta tocar la gloria de la absoluta en aquel amistoso frente a Lituania del pasado mes de junio en Butarque que disputó su generación por el positivo en Covid-19 de Busquets y el aislamiento preventivo de sus compañeros en Las Rozas a las puertas de la Eurocopa. Villar, formado en los escalafones inferiores de Elche y Valencia, fue traspasado por la entidad che a la 'giallorossa' en el mercado invernal de la temporada 19/20 por unos cinco millones de euros, cantidad que ahora querrían recuperar en la Roma, aunque la tesitura no es la más apropiada.

Desde el entorno de Gonzalo coinciden en que lo mejor para su futuro es buscar un nuevo destino en enero para relanzar su carrera o, mejor dicho, evitar que se estanque, al tiempo que España se antoja la vía más adecuada por muchas razones, aunque apuntan que no le faltan ni le van a faltar equipos que lo reciban con los brazos abiertos, ya que se trata de un centrocampista creativo de enorme calidad y con llegada. Sin embargo, no hay todavía ninguna decisión oficial al respecto, restando un cónclave en próximas fechas entre el dueño de sus derechos federativos y su agencia de representación, Footfeel & Echo Sports, en busca de consensuar la mejor solución

Como ya se apuntó en ED, no parecen Betis y Sevilla las mejores alternativas para Gonzalo Villar, aunque es cierto que ambos clubes monitorizan la evolución del murciano desde que despuntara en el Mestalla. Más sitio tendría en su antigua casa, con Bordalás reubicando a Hugo Guillamón por su escasa confianza en Racic, que en Nervión, donde hay 'overbooking' por dentro, igual que en Heliópolis. Los verdiblancos, enciman, tienen al límite el tope salarial, razón por la que no se pudo acometer la contratación estival de Dani Ceballos, pese a los desmentidos oficiales. No está claro que vaya a salir en el mercado invernal suficiente personal como para cuadrar una incorporación, pero el utrerano, en tal caso, tendría preferencia, aparte de que se negocia para el curso que viene la llegada a coste cero de otro medio creativo, el todavía cadista Álex Fernández.