El Rayo también confirma varias bajas importantes ante el Sevilla

Iraola, que no podrá contar con sanción con dos de su baluartes, tampoco ver a Falcao en condiciones

El Rayo Vallecano aún no sabe lo que es ganar en Liga en este 2022, pues la ultima vez que lo hizo fue el 18 de diciembre. En Copa del Rey llegó a semifinales y eso le ha pasado factura.

Y no sólo en forma de resultados sino también de lesiones. Este domingo ante el Sevilla FC no tendrá tantas como el cuadro que adiestra Julen Lopetegui, pero Iraola no podrá contar tampoco con hombres importantes, que se unen a las ausencias que ya conocía de antemano.

El miércoles, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmaba las sanciones de dos de los futbolistas más determinantes del Rayo en esta campaña, el sevillano Álvaro García y el murciano Isi Palazón. Ambos vieron sendas tarjetas amarillas en la derrota rayista contra el Cádiz de la pasada jornada y son baja por acumulación de amonestaciones. Nteka y Bebé, autor del gol ante el Betis en la vuelta de la semifinal copera, se perfilan como sustitutos.

Tal es la importancia de estas bajas que el Rayo intentó que les levantaran la sanción recurriendo también al Comité de Apelación. Sin suerte.

Pero igual o más importante es que Falcao no llegue al partido. Se especuló que el 'Tigre' podría regresar a los terrenos de juego este domingo frente al Sevilla, pero Iraola ha confirmado que no sólo es casi imposible que juegue esta jornada sino que también es duda para la siguiente ante el Atlético. Tampoco estarán Merquelanz, Unai López, Saveljich...

En el Sevilla FC, Lopetegui tendrá aún menos recursos. El entrenador nervionense podría dejar entrever con su lista -si lo hace- con qué jugadores dispone, aunque lo que sí sabe ya es que Jordán también se le cae para este partido, aunque será por sanción.