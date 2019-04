¡Poned el despertador!

El Getafe, con un nuevo 'pinchazo', dio esperanzas el martes de que la Champions es posible, pero si no cambian una dinámica que arrastran desde enero, aspirar a cotas mayores que la sexta o séptima plaza parecen una quimera. No ya por ese Getafe o porque el Alavés, pese a no caerse como han hecho otros, esté más irregular que en la primera vuelta, sino porque hay dos equipos, Athletic y Valencia, que parecían aspirantes, incluso, a pelear por evitar el descenso y que ahora mismo están entre los más en forma de la Liga.

Ambos han impuesto un ritmo que, por ahora, Betis y Sevilla no llevan desde hace tiempo. Un ritmo que hace cada vez más difícil no sólo la cuarta plaza sino la quinta y la sexta. Un ritmo que obliga a ganar en torno al 65% de los puntos de aquí al final para poder estar ahí, en la pelea. Y que de no empezar hoy a sumar puede hacer que más tarde sea imposible. Despertad de una vez.