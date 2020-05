Otro proyecto ganador

No es fácil fichar en un mercado a la expectativa y desigual, en el que unas ligas acabarán antes, otras no lo harán, como la francesa, que estará condicionado por la merma económica que nos deja esta pandemia y que no se sabrá dónde va a estar el equipo la próxima campaña, previsiblemente, hasta finales de julio o comienzos de agosto.

Ése es el mercado en el que se está moviendo Monchi, al igual que el resto de directores deportivos, y el resultado es muchos contactos, muchas opciones abiertas con varias alternativas cada una, pero pocos tratos. No se cierran ni jugadores que, a priori, parecen muy asequibles.

Pero lo que es seguro es que el Sevilla FC no sólo es optimista sino que sigue buscando un proyecto ganador independientemente de cómo acabe LaLiga. Callejón, Maxime López, Disasi, Nahuel Bustos... son futbolistas con nombre y algunos más que consagrados, que pueden encajar en el nuevo proyecto que debe liderar Julen Lopetegui. Monchi vuelve a apuntar alto y el sevillismo, pese a no estar en la grada, lo podrá disfrutar.