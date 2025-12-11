Estadio Deportivo, entre los referentes nacionales en el coloquio sobre periodismo digital

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo ha dejado lugar para el coloquio sobre la situación del periodismo digital, siendo ESTADIO Deportivo uno de los medios representados en el coloquio

El Estadio de La Cartuja ha sido el escenario elegido para una fecha importante, como es esta II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa. Este evento sirve para ser el punto de unión entre los referentes de este ámbito, que tanta importancia tiene en la vida de los ciudadanos españoles. Buena muestra de la importancia del mismo es el nombre elegido, ya que se hace homenaje a una de las voces más recordadas de esta profesión y en el imaginario colectivo nacional, como era la del periodista toledano.

En este evento, hasta cuatro son los coloquios que se han celebrado, donde se ha podido escuchar los grandes testimonios de algunos referentes de las distintas disciplinas. Una de esas ha tenido como tema principal ese análisis del periodismo digital, que suele estar sometido a todo dipo de debates. Para ello, la organización ha decidido contar con voces de referencia en este ámbito, llegando a estar presentes figuras reconocidas como Siro López, José Félix Díaz, Cristina Cubero o Carlos Carpio.

ESTADIO Deportivo fue uno de los medios representados en esta mesa-coloquio, siendo el redactor jefe Alejandro Sáez el encargado de comparecer ante el público allí presente, ofreciendo de esta panorama una nueva visión de lo que significa el periodismo digital en el ámbito deportivo.

La importancia de saber comunicar en esta era digital

Muchas son las preocupaciones que existe en esta nueva época digital, donde son muchos los agentes que comunican y que pueden hacer confundir lo que realizan con la actividad periodística. "Hay gente como Ibai Llanos, que no ha pasado por ninguna universidad y es uno de los grandes comunicadores de este país. El problema es que muchos llegan y quieren ejercer de periodistas sin tener una mínima formación. Algunos quieren vivir de estas plataformas, pero parece que les vale todo, no tienen ningún código deontológico. Los periodistas ya tenemos poca credibilidad como para que ahora venga gente así", declaró Siro López.

Varios son los retos que se persiguen y, el diferenciar a estos actores, se antoja crucial. "Tenemos que hacerle ver al lector que no es lo mismo lo que diga un periodista a lo que diga una persona que se dedica a crear contenido y que su vida profesional, no tiene nada que ver con la comunicación", respondió Alejandro Sáez, redactor jefe de ESTADIO Deportivo.

Los retos del "nuevo periodismo"

En una época donde prima lo inmediato, en ciertas ocasiones, no se valora lo suficiente ese trabajo laborioso que requiere la actividad periodística. "El periodismo debería ir de la mano de la credibilidad y del rigor. Es nuestra misión, más allá de que haya diferentes maneras de transmitir la información. No entiendo el periodismo si no es en contacto con la gente. Nuestro argumento es contar lo que sucede, la forma tradicional siempre va a seguir existiendo si intentamos conocer al protagonista, que a veces pecamos de despreciarlo", declaró José Félix Díaz.

Cristina Cubero, por su parte, ha querido mantenerse optimista con el futuro del periodismo, al que le ve mucho futuro. "Claro que se está transformando el mundo. Lo importante es ir a la gente que sabe, que tiene fuentes (...) Solo pido a la gente de mi redacción que salgan y hablen con las personas", respondió en este sentido.

Por último, también está la visión de Carlos Carpio a tenor del trabajo periodístico, dejando claro lo importante que es darle valor a un trabajo periodístico de valor en una época de prisas y carreras. “Nos ha faltado sentarnos todas las empresas para decir que vamos a poner en valor nuestro trabajo y no vamos a regalarlo. Queremos ofrecer información veraz y contrastada, que a lo mejor no es tan llamativa o no te obliga a bordear limites que están en el límite”, declaró.