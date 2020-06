'Cadena perpetua' para un mono alcohólico por matar a una persona y herir a otras 250

Un mono, aficionado al alcohol, ha provocado una muerte y herido a otras 250 personas en el zoológico de Kanpur (India) tras un ataque de ira provocado por el síndrome de abstinencia.

Puede parecer una broma, pero no lo es. Según cuenta Mohammad Sagir, veterinario del zoológico a medios locales, este primate de seis años, de nombre Kalua, fue criado por un ocultista tántrico que le maltrataba y que le aficionó al alcohol y a comer carne, alimentos no habituales en esta espacie. Tras la muerte de su dueño, hace unos años, desarrolló el síndrome de abstinencia y se volvió muy agresivo al no recibir las sustancias a las que había sido acostumbrado.

Fue encontrado en las calles de Mirzapur -al norte de la India- atacando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Tras esto fue internado en el zoológico, donde comenzaron a darle comida vegetariana para intentar cambiar sus hábitos, pero éstos no variaron. Era habitual que atacase a quienes se acercaban, especialmente a las mujeres, a las que perseguía.

Finalmente, al no poder saciar su adicción, su último ataque de ira ha acabado con la muerte de una persona y con otras 250 heridas. Muchas de estas personas, entre ellas varios niños, van a necesitar de cirugía plástica después de que el animal les desgarrara el rostro.

La dirección de zoológico ha decidido encerrarlo solo en una jaula, mientras lo sigue tratando de su adicción, por temor a que continúe desarrollando su violencia también con los de su propia especie.