Muere Hubert Raudaschl, diez veces olímpico y referente de la vela austriaca

El regatista austriaco ha fallecido a los 83 años, siendo todo un referente histórico en el mundo de la vela y el mayor medallista de su país natal

El deporte de Austria llora este 28 de noviembre la muerte del regatista Hubert Raudaschl, doble medallista de plata y poseedor del récord nacional con diez participaciones en las olímpicas, nueve de ellas oficiales. La Federación de Vela de Austria informó de la triste noticia, haciéndola oficial. El exdeportista falleció el miércoles en su domicilio en Salzburgo a los 83 años.

Hubert Raudaschl, un ''espíritu pionero único''

Dieter Schneider, presidente de la federación, quiso destacar que ''con Hubert Raudaschl perdemos a una personalidad excepcional de nuestro deporte. Sus éxitos y su espíritu pionero son únicos. Ha marcado la vela austríaca como casi nadie''. El presidente del Comité Olímpico de Austria, Horst Nussbaumer, quiso recordar sus logros deportivos: ''Su logro vital sin precedentes de ser diez veces olímpico es una muestra de su disciplina, perseverancia y pasión inquebrantable''.

Con Raudaschl se va una parte importante de de la vela austriaca, siendo uno de los pioneros del deporte en Austria. Dejó su sello en los Juegos Olímpicos, consiguiendo el récord de su país natal de ser el deportista que más veces ha participado en esta competición. De esas diez participaciones, están reconocidas oficialmente nueve de ellas. Su primera presencia olímpica fue en Roma 1960 como reserva, aunque al no competir en esa cita, tal y como indica el Comité Olímpico, su participación en esa ocasión no fue reconocida.

Toda una leyenda para Austria de los Juegos Olímpicos

Una dilatada carrera que Hubert Raudaschl forjó participando en las nueve citas que tuvieron lugar desde Tokio 1964 y Atlanta 1996. La primera vez que tocó plata fue en México 1968, consiguiendo subir al podio en la clase Finn en su tercer año de participación en los Juegos Olímpicos.

No sería hasta 1980, en Moscú, donde ganaría su segunda y última medalla de plata. Aunque esta vez fue algo diferente, ya que consiguió el logro en la categoría Star junto a su compañero Karl Ferstl. Tal y cómo destaca la radio pública Austriaca ORF, Raudaschl compitió con diversas clases de embarcaciones, destacando por su versatilidad y disciplina. Precisamente esto fue lo que le hizo competir al más alto nivel hasta una edad inusual para el deporte de élite, participando en sus últimos Juegos Olímpicos a los 54 años.

Raudaschl y su extenso palmarés

Su palmarés iba más allá de los logros olímpicos, ya que incluyó además dos títulos mundiales, Finn en 1964 y Minitonner en 1978, además de dos subcampeonatos. Raudaschl destacó en el deporte europeo, acumulando un total de 13 medallas en campeonatos, cinco de ellas de oro. Aunque lo que le hizo uno de los deportistas más exitosos de la historia de la vela austrica fueron también sus 22 títulos nacionales.