El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inaugura la Sala de Exposiciones 'El Collerón' del Real Club de Enganches de Andalucía

El espacio ‘El Collerón’, de 464 metros cuadrados, se estrena con la presentación del cartel anunciador de la XL Exhibición de Enganches, obra de la valenciana Silvia Pérez, ganadora del concurso

Esta mañana se ha dado el pistoletazo de salida a los actos del proyecto Sevilla, Capital Mundial del Enganches 2026 con la presentación del cartel anunciador de la XL Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, todo enmarcado en el acto de inauguración de la Sala de Exposiciones El Collerón, del Real Club de Enganches de Andalucía. El acto, que ha contado con la participación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el delegado del Gobierno, Ricardo Sánchez; la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández; el presidente del Pleno del Ayuntamiento y delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, los directores generales de Agricultura y Turismo, Daniel Quesada y Elena Baena, respectivamente, entre otros.

La nueva Sala de Exposiciones "El Collerón" que ha inaugurado el Alcalde de Sevilla

En primer lugar, el alcalde, junto al presidente de RCEA Jesús Contreras, han inaugurado la nueva Sala de Exposiciones “El Collerón”, un espacio impulsado por el Real Club de Enganches de Andalucía que nace con el objetivo de convertirse en un referente cultural en la ciudad y especialmente en el barrio de Los Remedios. Para Sanz, Sevilla gana hoy un nuevo punto de encuentro cultural. Un espacio polivalente pensado para exposiciones, tertulias, presentaciones y actividades formativas que, sin duda, contribuirá a enriquecer aún más la vida cultural de la ciudad.

“Y quiero reconocer especialmente la visión del Real Club de Enganches de Andalucía al impulsar este proyecto. Porque iniciativas como esta demuestran que el mundo del caballo no es solo tradición, sino también cultura, creatividad y dinamismo social”, ha señalado el alcalde.

La nueva sala cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y ha sido concebida como un espacio polivalente destinado a exposiciones temporales, tertulias, presentaciones y cursos de formación, ampliando así la actividad del Club más allá del ámbito estrictamente ecuestre y del enganche. Desde la adquisición del local, en 2020, el Real Club de Enganches de Andalucía ha trabajado con la idea de crear un espacio dedicado al arte y la cultura, que sirva de plataforma para autores locales y contribuya a enriquecer la vida cultural tanto de Sevilla como del propio barrio de Los Remedios.

‘Paseo al atardecer’, cartel ganador

Tras el acto de inauguración, tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de la 40ª Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, que se celebrará el próximo domingo 19 de abril en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, coincidiendo con su 40 aniversario. El cartel ha sido seleccionado mediante un concurso de carácter internacional convocado por el Real Club de Enganches de Andalucía, en el que han participado 96 originales procedentes de 13 países, con una destacada representación andaluza.

El jurado, compuesto por destacadas personalidades del ámbito artístico y académico como Isabel de León, Magdalena Hurie, Daniel Bilbao, Antonio Pérez Escolano y Juan Ruesga Navarro, ha valorado muy positivamente esta iniciativa por su contribución a la difusión del mundo del enganche a nivel global y por ofrecer una oportunidad a artistas y diseñadores para aportar nuevas miradas.

Tras una primera selección de 20 obras finalistas, el jurado ha otorgado el primer premio, dotado con 6.000 euros, gracias a la Fundación Azvi, al cartel presentado bajo el lema ‘Paseo al atardecer, obra de la diseñadora gráfica de la comunidad valenciana Silvia Pérez.

La propuesta ha sido elegida por su capacidad para representar con claridad y atractivo la esencia de este evento tradicional, destacando por la fuerza de su composición, basada en la repetición de siluetas de caballos y carruajes que evocan el desfile de enganches y transmiten una notable sensación de dinamismo.

Asimismo, el jurado ha subrayado el uso de un lenguaje gráfico contemporáneo, con figuras ligeramente desplazadas y desenfocadas que refuerzan visualmente el movimiento, así como una estética sintética que aporta modernidad y facilita una identificación inmediata del motivo. El contraste cromático entre el fondo oscuro y las figuras en rojo intenso potencia el impacto visual del cartel, mientras que la tipografía en blanco garantiza una lectura clara y elegante. Especial relevancia adquiere el elemento “XL”, que alude al 40 aniversario de la Exhibición, subrayando su consolidación y proyección internacional.

En conjunto, la obra logra un equilibrio entre tradición e innovación, representando con acierto la identidad y la excelencia de uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural y ecuestre de Sevilla. Desde hoy, se podrá ver en la Sala El Collerón una exposición de las obras seleccionadas en el concurso de carteles de esta edición.

Sevilla, Capital Mundial del Enganche 2026

Durante el acto también se ha dado a conocer el proyecto “Sevilla, Capital Mundial del Enganche 2026”, iniciativa que situará un año más a la ciudad en el epicentro internacional de esta disciplina. El programa se desarrollará los días 18 y 19 de abril, incluyendo la celebración del Concurso Internacional de Enganches de Tradición por las calles de Sevilla, así como la Exhibición de Enganches en la Real Maestranza.

Como parte de esta conmemoración, y con motivo del 40 aniversario de la Exhibición de Enganches, se celebrará además una exposición de carruajes (coach) en el Real Alcázar de Sevilla, que podrá visitarse del 24 de marzo al 16 de abril. En total, está prevista la participación de alrededor de 150 coches de caballos, que convertirán a Sevilla en un escaparate único del patrimonio ecuestre y de las tradiciones vinculadas al enganche.

Asimismo, el Real Club de Enganches de Andalucía aprovechará la ocasión para poner en valor el impacto económico del sector ecuestre, que en España supera los 7.000 millones de euros anuales y genera cerca de 150.000 empleos, según el último estudio elaborado por Deloitte. A esta cifra se suma la importante actividad generada por los oficios tradicionales vinculados al mundo del enganche, como herradores, carroceros, restauradores de carruajes, guarnicioneros o la sastrería especializada, que forman parte esencial del patrimonio cultural y económico. En el caso de Sevilla, este impacto se refleja especialmente durante la Feria de Abril, donde participan cada año más de 1.400 coches de caballos, consolidando a la ciudad como uno de los principales referentes internacionales del enganche.

Proyecto con los colegios

Un año más, el Real Club de Enganches quiere acercar el mundo del Enganche a los más pequeños. Con esta finalidad se pondrá en marcha, tras la Semana Santa, una campaña entre distintos colegios de Sevilla, donde miembros de la Junta Directiva del Club, en colaboración con la empresa Engranajes Culturales, irán explicado a los más pequeños la historia de los carruajes, sus tipologías, formas de enganchar, anécdotas, así como todo lo relacionado con esta tradición cultural tan arraigada en nuestra tierra.

Partners y patrocinadores

El Real Club de Enganches de Andalucía quiere agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Sevilla, como patrocinador principal de esta nueva edición de Sevilla Capital Mundial del Enganche y al resto de patrocinadores, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Lances de Futuro, las consejerías de Turismo y Andalucía Exterior y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Fundación Cajasol, El Corte Inglés, CitySighseeing Sevilla, ABC de Sevilla, City Expert Sevilla, Cadena Cope y Cruzcampo. Así como a sus partners Caja Rural del Sur, Grupo Azvi y Grupo Nimo Gordillo, CEU Universidad Fernando III que apoyan en todas las actividades que se realizan a lo largo del año.