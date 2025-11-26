Antonio Resines reaparece tras su ingreso en la UCI: ''Está muy animado y deseando irse a tomar cañas''

Loles León habló el pasado martes sobre el estado del actor, que ha reaparecido públicamente en la mañana de este miércoles 26 de noviembre tras un delicado estado de salud

El pasado 13 de noviembre la salud de Antonio Resines volvió a darle un susto, tal y como informaba la revista Semana. Ocho días de ingreso y los tres primeros en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras los que fue trasladado a planta. Este mismo medio apuntaba a que el actor ya estaba dado de alta y en casa recuperándose, reapareciendo este miércoles en los alrededores de su vivienda acompañado de su mujer, Ana Pérez-Lorente.

Carmen Machi y Loles León hablan sobre su estado de salud

Compañeras de profesión como Loles León o Carmen Machi también tranquilizaron sobre la situación del intérprete en la presentación de Flores para Antonio, el documental de Alba Flores sobre su padre Antonio Flores. La chica Almodóvar catalana ha dicho con su característica forma de ser lo siguiente: ''Está muy animado y deseando irse a tomar cañas. Está muy bien, no hay nada de lo que preocuparse''.

Por otro lado, la actriz de Aída que dio vida a su protagonista y que ha trabajado recientemente con Resines en Las Delicias del Jardín, ha declarado lo siguiente: ''No he hablado con él, pero Antonio es vida. Él tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse. Antonio es un crack. Sí, sí, doy fe''. La madrileña le dedicó también unas palabras cargadas de cariño: ''Antonio es un tipo tremendamente generoso, es un disfrutón de la vida, un hedonista, le gusta mucho trabajar, pero le gusta acabar muy pronto de trabajar. Él es un crack, yo le adoro. Y yo creo que todos le adoramos. Él es arte, él es fuerte''.

La breve reaparición pública de Antonio Resines

Junto a su mujer, la productora Ana Pérez-Lorente, Resines ha actualizado su estado de salud revelando que se encuentra ''muy bien''. Eso sí, ha preferido no pronunciarse sobre las razones que le han llevado a estar más de una semana ingresado. El actor ha tenido que cancelar sus compromisos y proyectos laborales a causa de este bache, entre los que estaba su participación en el Festival Internacional de Cine de Granada. Su íntimo amigo Jorge Sanz recogió el Premio Lorca en su nombre, mientras que desde la organización confirmaron que el de Torrelavega tuvo que ser operado de urgencia.

También se ha visto obligado en cancelar su agenda profesional inmediata, incluyendo su participación en Top Chef, en el que Antonio Resines tenía muchas ganas de enfrentarse a este nuevo reto. La salud es lo primero, así que su prioridad en este momento es recuperarse y parece que alejado del foco mediático.