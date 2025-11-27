Evita sorpresas con Hacienda esta Navidad: cuánto dinero puedes regalar sin pagar impuestos

Las entidades bancarias tienen el deber de vigilar y analizar las transacciones monetarias que puedan ser sospechosas

Ahora que se acercan las fechas navideñas, es muy típico recibir o dar el aguinaldo, ya sea a niños o a familiares adultos. Lo que muchos no saben es que cualquier entrega de dinero o bienes, por mínima que sea y sin recibir nada a cambio, se considera como donación. Según el artículo 618 del Código Civil las define como ''un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta''.Una característica que tiene las donaciones es que quien las recibe debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava la transmisión gratuita de bienes por herencia o donación. Un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, por lo que sus normativas dependen de la región.

Tal y cómo indica la profesora de economía Elisabeth Ruiz Dotras en un artículo de la Universidad Oberta de Catalunya, toda donación ante la ley debe declararse: ''cualquier dinero que recibas, ya sea una transferencia o en efectivo, es una cantidad que se tiene que tributar en un impuesto u otro. IRPF si es por la recompensa de tu trabajo o un rendimiento del capital, o bien impuesto de sucesiones si recibe a través de donaciones''. La experta incide en que toda donación ante la Ley debería declararse: ''Y no hace falta que sea un aguinaldo de Navidad, sino que todos los regalos de bautizos, aniversarios o bodas también son susceptibles a tributarse''

Un impuesto para evitar los fraudes

Al uso, y tal y como informan las entidades financieras Openbank y N26, existe una creencia popular de que sólo se debe tributar por las transferencias que sobrepasen los 3.000 euros, aunque lo cierto es que no hay una cifra exenta del pago de impuestos. Eso sí, los bancos al deber vigilar y analizar las transacciones para detectar patrones sospechosos, han implementado sistemas de automatizados que identifiquen patrones inusuales en los movimientos financieros.

Con objetivo de identificar donaciones de grandes cantidades de dinero no declaradas, las transferencias superiores a 10.000 euros pueden ser objeto de comunicación al Banco de España y a la Agencia Tributaria, tal y como informa Sabadell en su página web, ya que a partir de ciertos importes, están obligados a informar: ''En teoría se puede transferir cualquier cantidad, siempre que el origen del dinero esté justificado y cumpla con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo''.

Las multas por no declarar una donación

Es importante declarar de forma correcta las operaciones que constituyan una donación para evitar futuras multas. La sanción inicial mínima es de 600 euros, aunque pueden ser hasta del 150% de la cantidad no declarada. Se clasifican por la gravedad y el importe:

Leve: Hasta 3.000 euros, con un recargo del 50% de la cuota no pagada.

Hasta 3.000 euros, con un recargo del 50% de la cuota no pagada. Grave: Más de 3.000 euros, con un recargo que puede llegar hasta al 100%

Más de 3.000 euros, con un recargo que puede llegar hasta al 100% Muy grave: Aquellas que se consideran que tienen ánimo de fraude o donaciones encubierta, con hasta el 150% de la cantidad no pagada y que pueden llegar hasta a los 150.000 euros.

Cabe recordad que cualquier transferencia superior a 6.000 euros puede ser objeto de análisis por parte de Hacienda, mientras que las de más de 10.000 euros se deben declarar obligatoriamente. Así que cuidado si vas a regalar o donar ciertas cantidades de dinero en Navidad, ya que son considerados como donaciones y tanto el emisor como el receptor pueden ser responsables de estas obligaciones fiscales.