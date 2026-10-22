Helvetia Caser presenta la campaña que anuncia su nueva etapa bajo la nueva marca

“Te llames como te llames, bienvenido a Helvetia”, pone en valor el legado de Caser y prepara el paso a Helvetia como marca única de la compañía en todos sus negocios y canales a partir del 1 de enero de 2027

Helvetia Caser lanza “Te llames como te llames, bienvenido a Helvetia”, la campaña de publicidad con la que anuncia a sus clientes y a la sociedad el paso de Caser a Helvetia, marca bajo la que operará la compañía en todos sus negocios y canales, incluido bancaseguros, a partir del 1 de enero de 2027.

La campaña construye un recorrido emocional por distintas generaciones de españoles a través de sus nombres, sus sueños y aquello que fue importante para cada una de ellas. Una historia que refleja cómo han cambiado las personas y la sociedad mientras la compañía ha permanecido a su lado protegiendo aquello que más les importa.

El concepto creativo parte precisamente de esa evolución generacional. Igual que los nombres cambian con el paso de los años, también lo hace ahora el de la compañía. “Te llames como te llames, bienvenido a Helvetia” resume así un cambio de marca que mira hacia el futuro sin dejar atrás la historia construida por Caser.

La campaña llega en la recta final del proceso de integración de las compañías del grupo internacional suizo en España, y visibiliza uno de los hitos más visibles de esta nueva etapa. El cambio de nombre no supone una ruptura, sino la evolución natural de una compañía que ha acompañado a varias generaciones protegiendo aquello que más importaba en cada momento.

La adopción de Helvetia como marca única, también en el ámbito de bancaseguros, refleja el avance de esta integración y una visión compartida con sus socios estratégicos sobre el futuro del proyecto. Esta nueva identidad permitirá proyectar al mercado toda la fortaleza, capacidades y ambición de un gran grupo internacional como Helvetia, conservando la experiencia, el conocimiento y la cercanía que han hecho de Caser una referencia en España durante más de ocho décadas.

“Caser ha formado parte de la vida de millones de personas durante generaciones, y esta campaña es nuestra forma de reconocerlo. El paso a Helvetia no es empezar de cero, sino el siguiente capítulo de esa misma historia, cambia nuestro nombre, pero no nuestra manera de estar cerca de las personas y acompañarlas en lo que más les importa. Llegamos a esta nueva etapa como una compañía más fuerte y mejor preparada para el futuro”, señala Juan Estallo, CEO de Helvetia Caser.

El cambio de marca ya es visible también en la sede de la compañía en Madrid, que luce el nuevo rótulo con la marca Helvetia. Es el primer paso de una implantación progresiva que se extenderá al resto de oficinas y espacios de la compañía.

La integración avanza también en la oferta comercial

Más allá de la evolución de la marca, Helvetia y Caser continúan dando pasos hacia su integración comercial, con la incorporación de nuevos productos a la oferta de ambas redes. Este avance incluye soluciones en ámbitos como Salud, Defensa Jurídica, Asistencia en Viaje y Vida, además de productos como CochexCoche, Alquiler a Todo Riesgo y Fotovoltaicas.

De esta forma, los agentes y mediadores de ambas redes disponen de una oferta cada vez más completa y diversificada, que les permite dar respuesta a las necesidades de sus clientes y generar nuevas oportunidades de negocio. Esta evolución refleja el trabajo conjunto de Helvetia y Caser para aprovechar las fortalezas de ambas compañías y avanzar hacia una propuesta de valor compartida, en el marco del proceso de integración que culminará con la integración de sus redes de agentes el 1 de enero de 2027.

Una campaña de publicidad multicanal hasta finales de año

La campaña estará activa del 22 de octubre al 13 de diciembre, durante los últimos meses antes de que Helvetia se convierta en la identidad única de la compañía.

El plan de medios contempla una amplia presencia en televisión, con spots de 60, 45, 30 y 20 segundos y patrocinios en programas de gran audiencia. La campaña también tendrá presencia en radio, con cuñas de 30 segundos en las principales emisoras nacionales, y en el entorno digital, a través de publicidad en medios de comunicación de referencia. Además, llegará a las calles con cerca de 5.000 soportes publicitarios, tanto digitales como convencionales, y estará presente en salas de cine durante las últimas semanas de noviembre.

Con este despliegue, la compañía busca reforzar el vínculo con sus clientes actuales, generar confianza ante los nuevos públicos y presentar Helvetia como una compañía más fuerte y preparada para el futuro.