Helvetia Caser refuerza sus dispositivos de atención y coordinación ante la DANA Adam

La compañía fortalece sus equipos de atención telefónica y mantiene un seguimiento continuo de la situación para agilizar la respuesta a los clientes afectados

Helvetia Caser ha puesto en marcha un dispositivo especial de atención y coordinación ante el impacto de la DANA Adam, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida a los asegurados afectados por este episodio meteorológico.

Como medida preventiva, la compañía ha ampliado sus equipos de atención telefónica por la llegada del temporal y ha activado servicios especiales en las provincias afectadas. Hasta la fecha, la mayor parte de los expedientes relacionados con este episodio se concentra en la Comunidad Valenciana, especialmente en Alicante, aunque también se han registrado incidencias en Baleares, Cataluña y Andalucía oriental.

Además, el área de Operaciones mantiene un seguimiento continuo de la situación en coordinación con los responsables de zona, los gestores de red, las empresas colaboradoras y los gremios especializados, con el fin de ofrecer una atención ágil y cercana a los clientes afectados. Con estas medidas, Helvetia Caser reafirma su compromiso con la anticipación y la cercanía a sus clientes y mediadores ante episodios meteorológicos adversos.

Los asegurados pueden comunicar sus siniestros a través de los canales habituales de cada una de las dos redes comerciales de la compañía, Caser y Helvetia, que permanecen plenamente operativos. En este caso, estos son a través de la web de Caser (para sus clientes) y de Helvetia (para, también, sus respectivos clientes). Estará disponible el mediador o agencia de seguros habitual. Por último, se incluyen teléfonos de atención al cliente que dependerán de la compañía que se tenga contratada. Los clientes de Caser tendrán disponible el 91 590 97 52 y, por el otro lado, los de Helvetia el 95 459 32 39.