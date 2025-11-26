Resultado ONCE: comprobar número del cupón ganador de hoy 26 de noviembre de 2025

Con una función solidaria muy presente, el sorteo diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es uno de los juegos de lotería más populares en la sociedad española

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al miércoles 26 de noviembre de 2025 ha tenido como número premiado el 71736 con la serie correspondiente al 039. Todos los resultados al completo, tanto de hoy como de fechas anteriores, los podrás ver en la web de ESTADIO Deportivo, siendo recomendable su comprobación también en los canales oficiales de la ONCE.

Número ganador del sorteo de la ONCE hoy, 26 de noviembre de 2026

Premios del cupón diario de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) entrega premios de distinto valor según los números acertados en su cupón, llevándose algún premio desde quien acierte el reintegro hasta la persona o personas que adivinen las cinco cifras resultantes en el cupón. A continuación, detallamos los diferentes premios de los cupones de la ONCE:

1 premio de 500.000€ a las cinco cifras y la serie

49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

450 premios de 250€ a las cuatro primeras cifras

450 premios de 250€ a las cuatro últimas cifras

4.500 premios de 25€ a las tres primeras cifras

4.500 premios de 25€ a las tres ultimas cifras

45.000 premios de 6€ a las dos primeras cifras

45.000 premios de 6€ a las dos últimas cifras

445.500 premios de 2€ a la primera cifra

445.500 premios de 2€ a la última cifra

*Es necesario recordar que la información sobre el número ganador en el sorteo de hoy, así como la cuantía de los premios, del que se informa en este medio puede estar sujeta a algún error humano, por lo que siempre será recomendable comprobarla también en los canales oficiales de la ONCE. Además, es importante hacer hincapié en que se debe jugar con responsabilidad y solo si se es mayor de edad. También hay que dejar claro que parte del dinero recaudado por la ONCE va destinado a ayudar a las personas con discapacidad visual, con numerosas acciones solidarias dependientes de dicha organización.