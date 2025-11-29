Resultado ONCE: comprobar número del cupón ganador de hoy 29 de noviembre de 2025

Con una función solidaria muy presente, el sorteo diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es uno de los juegos de lotería más populares en la sociedad española

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al sábado 29 de noviembre de 2025 se va a convertir en algo único para la persona o personas que tenían en su poder el cupón con el número premiado 80767, de la serie 021, que al ser fin de semana era especial, puesto correspondía al del Sueldazo de la Once.

Todos resultados al completo, tanto de hoy como de días anteriores, los podrás ver en la web de ESTADIO Deportivo, siendo recomendable su comprobación también en los canales oficiales de la ONCE. El Sueldazo del fin de semana tiene unos premios distintos a los del Cupón Diario. La primera extracción se lleva 5.000 al mes durante 20 años y un premio de 300.000 euros al contado, mientras que las otras cuatro ganan un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años.

Números ganadores del sorteo de la ONCE hoy sábado 26 de noviembre de 2025

1ª extracción: 80767, serie 021

2ª extracción. 32785, serie 006

3ª extracción: 66668, serie 012

4ª extracción: 12575, serie 043

5ª extracción: 87913, serie 029

Premios del Cupón Diario de la ONCE

1 premio de 500.000€ a las cinco cifras y la serie

49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

450 premios de 250€ a las cuatro primeras cifras

450 premios de 250€ a las cuatro últimas cifras

4.500 premios de 25€ a las tres primeras cifras

4.500 premios de 25€ a las tres ultimas cifras

45.000 premios de 6€ a las dos primeras cifras

45.000 premios de 6€ a las dos últimas cifras

445.500 premios de 2€ a la primera cifra

445.500 premios de 2€ a la última cifra

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) entrega premios de distinto valor según los números acertados en su cupón, llevándose algún premio desde quien acierte el reintegro hasta la persona o personas que adivinen las cinco cifras resultantes en el cupón.

Juego responsable y compromiso social

*Es necesario recordar que la información sobre el número ganador en el sorteo de hoy, así como la cuantía de los premios, del que se informa en este medio puede estar sujeta a algún error humano, por lo que siempre será recomendable comprobarla también en los canales oficiales de la ONCE. Además, es importante hacer hincapié que se debe jugar con responsabilidad y solo si se es mayor de edad. Hay que destacar que parte del dinero recaudado por la ONCE va destinado a ayudar a las personas con discapacidad visual, con numerosas acciones solidarias dependientes de dicha organización.