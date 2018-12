La decisión de Ramsey que afecta a Banega

Aaron Ramsey ha tomado una decisión y no es otra que abandonar el Arsenal en el mercado invernal. El jugador galés está entre el PSG y la Juventus, a los que exige 10 millones de euros por temporada en un contrato de tres o cuatro años. El 'gunner' acaba contrato a final de año y si no cumple con su deseo de salir ahora, esperará a ser agente libre para firmar un nuevo compromiso con uno de estos dos clubes, los que más interés están poniendo en su contratación. La salida de Ramsey obligaría al Arsenal a buscarle un sustituto y el favorito en los planes de Unai Emery no es otro que el jugador del Sevilla Éver Banega.

La Juventus fue la primera en mover ficha por el internacional galés. Tanto que incluso se mostró optimista con su posible llegada, pero la irrupción del PSG ha añadido incertidumbre al futuro del centrocampista. El PSG perderá a Rabiot ahora en enero o en el próximo mes de junio y considera a Ramsey el recambio ideal por fútbol y por condiciones económicas, ya que sería poco más que un cambio de fichas.

Por su parte, el Sevilla espera acontecimientos. Confía en que Banega sea fiel a su palabra de seguir y también en que su familia no se quiere mover de la capital de Andalucía. Mientras, intenta convencer al argentino para que renueve su contrato y suba una cláusula de rescisión que ahora mismo está fijada en 20 millones de euros.