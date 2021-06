Fuego vecino y foráneo: más competencia por tres que gustan al Betis

No se puede afirmar, estrictamente hablando, que sean objetivos del Real Betis, aunque sus nombres sí han estado sobre la mesa de Antonio Cordón, bien como seguimientos que pasaron muchos filtros o bien como ofrecimientos que hicieron lo propio, aunque, a día de hoy, no son una prioridad, habida cuenta de que están lejos económicamente hablando de las posibilidades verdiblancas (por sueldo o petición de traspaso de sus clubes) o su hipotética llegada depende de las salidas en Heliópolis, un capítulo estancado hasta la fecha. Este 'stand-by' en la planta noble del Benito Villamarín habría animado a la competencia, que sí está dando pasos en firme para hacerse con sus servicios.

Uno de ellos es Dorukhan Toköz (25), mediocentro defensivo del Besiktas que no ha renovado y queda libre, por tanto, el próximo jueves. Con propuestas de Italia y LaLiga, el internacional absoluto, casi inédito en la Eurocopa (Senol Günes le dio cuatro minutos ante Suiza, en el tercer partido de la Fase de Grupos, último de los otomanos en el torneo), prioriza estrenarse en España, donde el Celta descartó recientemente su contratación. Su agente, según confesó a un periodista local, mantiene abierto el diálogo con los hispalenses, que, en principio, manejan más alternativas a la hipotética marcha de Guido, William Carvalho o Guardado. Ahora, el Granada CF ha aparecido en la nómina de aspirantes, según 'Ideal', atraído por el coste cero y el adiós de Yangel Herrera, al que podría unirse un Gonalons que Robert Moreno, nuevo técnico nazarí, está tratando de convencer.

De otro lado, el central Nikola Maksimovic (29) acaba contrato también con el Nápoles y busca acomodo, pero sus altos emolumentos (más cerca de los tres kilos que de los 2,5) y la prima de fichaje que solicita le alejan de La Palmera. En Turquía le dan lo que pide, aunque el serbio querría quedarse en la Serie A, donde fichas de ese nivel son habituales y la competitividad se mantiene en cotas importantes. Por eso, como informa el periodista especializado Nicolò Schira, sus asesores lo están moviendo por clubes italianos, entre ellos la Roma, que maneja ya una propuesta y está echando cuentas a ver si el balcánico le cuadra o no.

Por último, ya se ha informado en ESTADIO de que el fichaje de Sabaly alivia la marcha de Emerson, aunque no invalida las gestiones por Héctor Bellerín (26). La posible venta de Álex Moreno dejaría un hueco en la izquierda que, con Miranda atado, se cubriría seguramente con la polivalencia del franco-senegalés y de Montoya, este último igualmente con las puertas abiertas si lo desea. De momento, los 20-25 kilos que pide el Arsenal por el catalán y sus 6 millones de euros netos de sueldo alejan la posibilidad de que cumpla el sueño de su padre, aunque en el Villamarín no descartan ni mucho menos un escenario de finales de agosto con los 'gunners' más receptivos a una cesión con ficha compartida. Sin embargo, el ex del Barça sigue en la órbita de clubes de enjundia. Así, Daniele Longo lo tilda de 'opción A' del Inter para suplir a Achraf Hakimi, con pie y medio en el PSG.