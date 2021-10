Dani Alves desvela los retos que tiene en mente y avisa a sus ex: "Si me necesitan, que me llamen"

En la lista de jugadores libres que buscan unirse a coste cero a un club con fichas disponibles hay numerosos nombres conocidos, muchos exsevillista o béticos, en concreto, y de LaLiga en general. No obstante, y a pesar de los 38 años de edad que su carnet asegura que tiene, uno de los más llamativos es el de Daniel Alves. El lateral derecho brasileño terminó su contrato con el Sao Paulo pero sigue teniendo ganas de más. Ha tocado plata con el Bahía y con los paulistas en su país; lo ha ganado todo con su selección, lo último, un oro olímpico; se bañó en trofeos en sus pasos por el Sevilla FC, el FC Barcelona, el PSG francés o la Juventus de Italia; es el futbolista con más títulos de toda la historia... pero sigue queriendo más.

Cuando salió del Sao Paulo ya dejó claro que no era una retirada. Ahora, en una entrevista al diario Sport, ha dejado claro cuáles son los dos retos que tiene en mente como objetivos ineludibles antes de plantearse colgar las botas. En primer lugar, llegar en buena forma al Mundial de 2022 para despedirse de la 'Canarinha' por todo lo alto. El segundo es consecuencia directo del primero, ya que para ir a Qatar debe encontrar un club con aspiraciones en el que, además, sea capaz de tener minutos. Y ahí no le tiembla el pulso y manda un mensaje a sus ex: "Si me necesitan, que me llamen".

"Estuve prácticamente dos años sin vacaciones porque enlacé una temporada con otra en Brasil a causa de la pandemia y del calendario. Después de romper el contacto con el Sao Paulo, me quedé libre y decidí hacer vacaciones y optimizar unos temas pendientes. Y, en la medida de lo posible, entreno esperando a que el mercado abra para firmar por un equipo", ha explicado Alves sobre su día a día en estos momentos, cómo encara la ventana de enero y exactamente qué lo que busca.

"Siempre busco un club que evidentemente me permita competir con los grandes, luchar por títulos y hacer transformaciones allá donde esté. No me planteo otro escenario que no sea este. Fue por este motivo que elegí el Sevilla, el Barcelona y todos los lugares por donde pasé. Quiero aportar una mentalidad ganadora, luchadora y consciente allá dónde vaya. Si el lugar ya lo tuvo y lo perdió, pues intentar retomarlo", ha añadido, llevando la conversación a un lugar propicio para que le pregunten por una posible segunda etapa en el Camp Nou.

"Yo salí y avisé. Y salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita sólo tiene que llamarme", ha manifestado con rotundidad, recalcando un detalle más: "Barcelona es la única ciudad del mundo en la que tengo una casa en propiedad".

Y no es un farol ni ninguna de sus excentricidades. Se sigue viendo capaz de ser titular en sus exequipos a día de hoy, incluso en un conjunto de la exigencia del culé: "Sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud. Es un ciclo natural, pero en el fútbol se han ido cometiendo errores y este proceso se ha acelerado. Nosotros ya fuimos jóvenes y no estábamos preparados para defender una responsabilidad tan grande como es defender el Barça, por más bola que le den y por más que se hable sobre ellos. Todo es novedad. Es la mezcla de los dos lo que da equilibrio y posibilidad para luchar por grandes cosas".

"Las condiciones físicas responden por mí", ha continuado, presumiendo de estado de forma y garantizando que puede rendir a un alto nivel en un club grande y en tres competiciones a la vez: "Llegó un momento en el Sao Paulo que jugábamos día sí y día no. Estoy recogiendo lo que he sembrado toda mi vida, que es el respeto a la profesión, la disciplina y el cuidado que uno tiene que tener... es lo que me permitió competir en los Juegos Olímpicos con chicos de 18 o 20 años y tener un buen desempeño. Al fin y al cabo la competición está en la sangre. Siempre fui luchando y callando bocas, porque las bocas hablan demasiado y todo depende de ti".

"Cuando salí del Barça me dijeron que ya tenía una edad, fui a la Juve y tuve un buen desempeño y gané. Me fui al PSG, decían lo mismo, hablaban de la edad... Fui a la Copa América de 2019, la gané y luego hice lo mismo con el Sao Paulo y en los Juegos Olímpicos... Ésa es mi vida. Me da igual lo que piensen, porque siempre voy a ser competitivo. No me creo mejor que nadie, pero confío en mi trabajo, en mi dedicación y en mi preparación para encarar todos mis retos. Esta es la base de toda mi trayectoria", ha insistido Alves.