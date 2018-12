Nápoles e Inter, los cocos a evitar

A falta de la disputa de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, los equipos sevillanos ya tienen algunos potenciales rivales a evitar de cara a los dieciseisavos de final de la Europa League.

La jornada de ayer martes ha dejado ya enmarcados en el bombo 1 a dos verdaderos 'cocos' del fútbol europeo: SSC Napoli e Inter de Milán. Ambos conjuntos italianos, que serán con total seguridad dos de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos de la Champions League, se convierten directamente en claros candidatos a alzarse con el título de la antigua UEFA, ya sea por historia como por plantilla o potencial futbolístico. Los Insigne, Hamsik, Icardi, Perisic y compañía amenazan a los clubes de la UEL y, especialmente, a Sevilla y Betis, que el próximo jueves se juegan tanto la clasificación (como es el caso de los nervionenses) como el primer puesto (caso de los verdiblancos).

Y no son los únicos que interesaría evitar. Descartando el Valencia, por pertenecer al mismo país, destacan el Olympique de Lyon o el Shakhtar Donetsk. A pesar de no ser equipos de ligas de primer nivel europeo como sí lo son Nápoles o Inter en la SerieA, tanto los franceses como los ucranianos son dos clubes con una historia europea reciente, compitiendo en prácticamente todas las últimas ediciones continentales. Fekir, Depay, Taison o Marlos son varios de los futbolistas que tienen en plantilla y que entrañan verdadero peligro para cualquier equipo. El hecho de quedar primero de grupo y enfrentarte a equipos 'Champions' del bombo 2 no te asegura un cruce 'fácil', pero sí es cierto que una eliminatoria ante el Brujas, el Galatasaray, el Viktoria Plzen o el CSKA se antoja más asequible (considerando siempre la dificultad de las complejas visitas a tierras turcas o rusas, por ejemplo). El Benfica es otro de los posibles rivales tanto en el bombo 1 como en el 2, ya que su puntuación en el grupo 'Champions' va a depender del resultado de otros equipos. Pese a sus horas bajar, el Estadio Da Luz no es un campo cómodo para disputar una eliminatoria europea.

Por ello, tanto Betis como Sevilla deberán ganar sus respectivos encuentros con el fin de no complicarse la vida y depender únicamente de sí mismos para no caer en el bombo 2 que les enfrentaría a los duros rivales del 1. El Betis, a priori, lo tiene más sencillo. Visita al Dudelange en Luxemburgo, equipo ya eliminado de la competición y de mucho menos nivel que el resto de escuadras del grupo. En cambio, el Sevilla lo tiene mucho más complicado. A pesar de jugar con la ventaja de disputar el vital encuentro en su feudo, el Sánchez-Pizjuán suele ser un fortín y una caldera en este tipo de encuentros, tiene por delante un choque difícil ante un correoso Krasnodar al que le vale el empate para pasar como primero de grupo. Incluso una no victoria de los hispalenses y una del Standard de Lieja en Turquía ante el Akhisar provocaría que el Sevilla quedase eliminado de la competición, sufriendo en sus propias carnes la dificultad de competir en Europa.