Mimos en Roma para Luis Alberto

El fútbol no para en Italia por Navidad y la Lazio, que ya se impuso el pasado miércoles al Bolonia, volverá a entrar en acción hoy, cuando cerrará el año ante el Torino, a partir de las 15:00 horas, en el Olímpico.

El rival sevillista en la Europa League buscará así despedir el 2018 en la cuarta plaza ante un "rival directo" que se encuentra a cinco puntos, según su entrenador, Simone Inzaghi, que confirmó ayer la titularidad de Parolo y el ex sevillista Immobile, suplentes en el último partido.

Además, también se espera en el once a Luis Alberto, otro ex nervionense al que Caparrós sueña con repatriar, algo que no se antoja sencillo, siendo colmado de elogios por su técnico tras un complicado arranque de temporada: "Es un jugador importante para nosotros, que vuelve a estar bien. Es un chico sensible, pero está ligado al mundo de la Lazio, está dejando atrás su lesión y está creciendo rápidamente. Puede desempeñar diferentes roles y es un gran recurso para nosotros".