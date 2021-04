Rumanía extravía al 'Héroe de Sevilla'

Helmuth Duckadam nació el 1 de abril de 1959 y cumple hoy 62 años. Este mítico portero rumano pasó a la historia como el 'Héroe de Sevilla' después de darle al fútbol de su país la única Champions -enconces Copa de Europa- de su historia tras parar cuatro penaltis en la tanda que decidió la final entre el Steaua de Bucarest y el Barcelona en 1986.

Poco después, una grave enfermedad le obligó a dejar el fútbol antes de tiempo y a retirarse. Tras recuperarse con el paso de los años, actualmente ocupa el puesto de director del FCSB (antiguo Steaua).

Su nombre era hoy noticia en los medios rumanos y no sólo porque sea su cumpleaños o porque las cada vez más duras medidas contra la Covid-19 en su país le obliguen a quedarse en casa y a pasar esa fecha señalada con su esposa e hijos, sino porque su país lo ha 'perdido' y lucha desde hace semanas por recibir una vacuna sin conseguirlo.

"Cada vez que llamaba, me decían que llamara al día siguiente. Soy paciente, pero al final estoy cansado de llamar. Ni siquiera puedo explicar por qué no me pueden encontrar porque he tenido problemas médicos durante tantos años, estando jubilado debido a una enfermedad durante más de 20 años. Pero tal vez mientras tanto, me he recuperado y no lo sé", asegura Helmuth Duckadam a ProSport.