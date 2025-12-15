Mata brilla en el Melbourne y Australia se rinde ante él

Mata está mostrando una gran versión en el Melbourne en el ocaso de su carrera y en el último encuentro donde logró el MVP, la cuenta oficial de la liga de Australia le quiso dedicar unas palabras ante el gran rendimiento que está ofreciendo en las últimas semanas

Hay jugadores que no dejan de ser eternos y cuando parecen que no pueden dar más de lo que ya han ofrecido en los clubes de élite, un club exótico les brinda una nueva oportunidad y uno de los jugadores que está demostrando esta teoría es Juan Mata, el cual está siendo de lo más destacado en Australia, en el Melbourne. Así pues, el mencionado jugador está dispuesto a dar todo lo que está en sus botas en el tramo final de su carrera, cosa que está consiguiendo.

Los 37 años no son suficientes para el que fue campeón del mundo y de Europa como es Mata, el cual fue pretendido por más clubes que su actual tras dejar el Manchester United. A pesar de estar ofreciendo un rendimiento notable y regular, en el ultimo partido tocó techo en las filas del mencionado equipo australiano donde consiguió el MVP y se llevó grandes elogios, uno de ellos, procedente de la cuenta oficial de la competición liguera. En el último partido, el Melbourne consiguió la victoria ante Adelaide United y el futbolista ex del Valencia, Chelsea, Manchester United entre otros, brilló con una gran actuación y una asistencia.

Mata y su eterna juventud

A pesar de su edad y tras haber pasado por varios destinos menos exigentes como el Galatasaray o el Vissel Kobe, el rendimiento del jugador sigue estando a la altura y tras este gran partido donde el manejo del juego del equipo prácticamente pasaba por sus botas, la cuenta oficial de la liga australiana le felicitó. "Juan Mata dejó caer una masterclass. Una asistencia magnífica. Una actuación magnífica cuando Melbourne más la necesitaba". La institución le puntuó con un 8,7. Tal es su influencia en el juego que ha sido titular en cinco de los últimos seis encuentros siendo este su segundo choque consecutivo donde el destacado centrocampista parte desde el inicio.

Mata, relevante en el juego

Además de su influencia en el juego donde se ve que la edad no deteriora la calidad del jugador, logró su primer gol hace unas semanas ante el Perth Glory. A día de hoy está marcando la diferencias en la competición doméstica tras su paso previo por el Western Sydney Wanderers, equipo que le sirvió de adaptación para ahora ser de los más destacados del campeonato. El equipo, con margen de mejora tras un inicio mejorable, se encomienda al veterano jugador para escalar puestos en la clasificación.