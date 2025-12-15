Luis Suárez sigue en la lucha por el pichichi tras su último doblete

Tras el doblete conseguido esta pasada jornada, Luis Suárez se convirtió, durante el transcurso de la jornada, en el máximo goleador de liga de Portugal tras serlo el año pasado en LaLiga Hypermotion pero el hat trick de Pavlidis le sirvió para que este último recuperara el primer puesto

Luis Suárez está de dulce y la presente campaña está siendo continuista de la anterior para él donde logró ser uno de los mejores jugadores y también lograr el título de máximo goleador en LaLiga Hypermotion. A pesar de encontrarse en otro reto exigente con el Sporting de Portugal en la liga portuguesa ya ha alcanzo ser el jugador con mayor número de goles durante parte de esta jornada. A día de hoy lleva once goles en la liga del país vecino siendo así el segundo máximo goleador de la competición tras lograr un doblete frente a su rival de esta semana, el AVS.

Actualmente, dentro del cuadro del José Alvalade no se pueden arrepentir del fichaje del delantero colombiano a pesar de su coste y de la dificultad que entrañó su fichaje ya que la negociación con el Almería no fue nada sencilla con muchos 'tira y afloja' entre ambos equipos. Finalmente, el equipo indálico acabó aceptando la oferta final del cuadro luso de 25 millones de euros.

Luis Suárez, clave en la victoria del Sporting de Portugal

A pesar de la buena cantidad de goles que el club lisboeta le endosó a su rival de este fin de semana, la aportación ofrecida por el ariete colombiano fue esencial debido a que uno de sus dos goles sirvió para abrir el marcador. Media hora es lo que el bastó al equipo blanquiverde para ponerse por delante en el marcador, a partir de ahí, la travesía en el partido del cuadro dirigido por Rui Borges fue verdaderamente cómoda. Así pues, poco más de media hora de partido fue el tiempo que pudo aguantar el AVS. El primero de sus goles lo hizo con un remate con el pie derecho que rebotó en el cuerpo de su compatriota del AVS Cristian Devenish, tras un pase de Ricardo Mangas.

En lo referente al segundo gol en la cuenta particular del mencionado delantero, este fue el que lo llevó al primer puesto de la tabla de goleadores de manera efímera, la cual dominaba con 11 goles sin embargo, un día después, del delantero griego del Benfica, Vangelis Pavlidis anotó un hat trick frente al Moreirense y volvió a adelantarlo en la clasificación. Así pues, Suárez se encuentra a tres el goles de ser el máximo artillero de la competición.

El Sporting y su puesto en la tabla

El partido del Sporting fue todo un paseo y tras esta victoria siguen segundos en la tabla con 35 puntos por detrás del Oporto, con 37 puntos, y por delante del Benfica, con 32. Los tres de arriba consiguieron la victoria y pone muy interesante la zona alta de la clasificación.