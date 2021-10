Rubi: "El Leganés lo va a pasar mal".

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha considerado este miércoles que si sus jugadores son capaces de estar a un nivel alto, su rival del próximo viernes en el Juegos Mediterráneos, el Leganés, "lo va a pasar mal".

Rubi dijo a los periodistas que, aunque "todos los partidos son importantes", si son capaces de sacar adelante el del Leganés, "es una acumulación de 28 puntos en total", lo que, en su opinión "sería muy positivo" porque, "más que nada, tropiezos va a haber y cuando pueda venir uno puedas tener un colchón: no tiene mayor secreto", señaló.

"Creo que podrá salir mejor o peor, pero no será un problema la motivación. El equipo ha salido de estos partidos con la utilización de muchos jugadores y por lo tanto está todo el mundo muy activado y quiere mantenerse dentro del once. No hay tiempo para dormirse", afirmó el de Vilasar de Mar.

No consideró que el Leganés sea un rival de abajo de la tabla porque "siempre" ha dicho "desde el primer día que en esta categoría no hay rivales de abajo", y mantuvo que el conjunto pepinero "tiene jugadores y un entrenador muy experimentado".

"Es un equipo que con lo mismo que ha hecho hay algún partido que podría haber sacado, lo que pasa que el fútbol es así, llegas más que el rival, tiras más que el rival y no sacas el partido. Esto le ha pasado en dos o tres partidos y la situación sería muy diferente. Y además le ha coincidido un par de semanas con bajas", apuntó.