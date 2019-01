Betis y Sevilla, entre los que colaboran para salvar al Écija

El Écija Balompié vive una situación crítica: la pésima gestión de su presidente y accionista mayoritario Yung Gon Park ha llevado al histórico club a un límite en el que, de no encontrar una solución viable, podrían quedarle horas de vida. No obstante, los empleados, futbolistas, abonados, colaboradores y seguidores del Écija han decidido tomar el mando de la situación, y desde dentro del club están intentando recaudar fondos de todas las maneras posibles.



Una de ellas ha sido la idea de organizar un sorteo en el que han colaborado jugadores de las distintas ligas españolas, así como algunos españoles que militan en equipos extranjeros. En esa lista se encuentran, cómo no, el Betis, que ha aportado las camisetas de Sergio León, Sergio Canales y Joaquín; y el Sevilla, con las de Nolito, Jesús Navas, Sarabia y Juan Soriano.