El Alcalá sufre dos reveses

Semana negra para el Alcalá. Si bien el equipo dirigido por Federico Martínez Gámez sufrió un nuevo varapalo en sus opciones de ascenso cayendo ante el Pozoblanco, la segunda consecutiva y la tercera en las últimas cuatro jornadas, el cuadro panadero ha vuelto a sufrir dos nuevos reveses en esta semana, con las definitivas bajas de Samu Sánchez y John.

Este diario anunció hace varias semanas la incorporación del delantero sevillano Samu Sánchez, procedente del Espeleño; tras estar varios días entrenando, el club blanquiazul acabó convenciendo al ex del Bellavista, aunque no ha podido debutar. Pese a tramitar la ficha, finalmente, la RFAF ha esgrimido al Alcalá que tras jugar en Primera Andaluza (Bellavista) y Tercera (Espeleño), no puede hacerlo en un tercer club siendo División de Honor, sí en Tercera, según han explicado a los alcalareños.

No ha sido la única baja, ya que el colombiano John, fundamental en los esquemas de Gámez, por problemas burocráticos, ha tenido que regresar a su país. De este modo, el Alcalá se queda con una plantilla de apenas 17 efectivos para afrontar las seis jornadas que restan.