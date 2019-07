Castaño:"Vengo de dar mucho la lata"

Saltaba la noticia la noche del pasado viernes en el seno del Écija Balompié cuando Jesús Fernández anunciaba su adiós del banquillo blanquiazul por discrepancias con los dirigentes de la entidad. Tocaba remangarse en San Pablo, una vez más, y buscar entrenador, un rastreo que sólo duró un par de días.

El joven y desconocido para muchos Javier Castaño era el elegido para pilotar la nave ecijana en la 19/20. "Es verdad que puedo ser una novedad o una sorpresa para muchos, pero yo no lo concibo así porque llevo muchos años dando la lata, aunque sea en categorías inferiores. Siempre nos quejamos de que en el fútbol no se dan oportunidades, pero ha llegado una persona valiente que ha apostado por alguien como yo.

Y es que se suelen preferir nombres antes que hombres, sobre todo en los banquillos", comenta Castaño sobre la decisión tomada por Ángel Gómez Mariscal, por quien siente "admiración", acerca de la contratación de un técnico joven y con poca experiencia en Tercera: "Lo suyo es un acto de valentía, pero no sólo por ficharme a mí, también por llegar aquí y asumiendo una deuda que no es suya. Écija es una plaza bonita pero complicada, y hacerse cargo del club ya demuestra capacidad y responsabilidad. Ahora hay que dejarle trabajar aunque sus primeros movimientos generen dudas, porque el fútbol pone a cada uno en su sitio. La suya es una apuesta arriesgada, sí, pero alguien debe dar oportunidades...".

¿Y a quién se la ha dado el Écija Balompié? Javier Castaño es un sevillano de 38 años del barrio de Pío XII que comienza su andadura como técnico en los cadetes del Dos Hermanas, pasando luego a escalafones superiores nazarenos, y a continuación por Bellavista B, Soleá y Triana.

El curso pasado, aprovechando su estancia en las Islas Canarias por razones laborales, colabora con el Unión Puerto, de la Tercera canaria. Pero motivos personales le traen de nuevo a la península, y de ahí la fácil conexión con la entidad de la Calle José Herráinz Caraballo. "Entiendo que la afición pueda estar intranquila por mi llegada, y lo veo hasta lógico. El Écija es un club que, por circunstancias, ahora está en Tercera y que por suerte no está en División de Honor, pero donde merece estar, como mínimo, es en Segunda B. Es comprensible que los aficionados se muestren así por redes sociales u otros medios, pero yo, desde la tranquilidad y la experiencia, les pido que confíen en el proyecto, que tengan fe en él porque hasta que no empecemos a trabajar no vamos a ver los frutos. Por mi parte ofrezco trabajo y honestidad; el resto es humo", se sincera el preparador, que explica qué más puede darle a su nuevo equipo: "Tengo experiencia en situaciones complicadas, en economías de guerra ya que en Canarias, con tantos vuelos y travesías en barcos, los problemas se multiplican".

Castaño contará para su aventura en la ciudad de las torres con dos caras conocidas en San Pablo como Arti (entrenador de porteros) y Custodio (utillero), además de Ramón Poch (preparador físico) y Vela (segundo entrenador). Y en cuanto al objetivo, es claro: "Eso se sabrá dentro de un mes porque hay que saber qué trabajo haremos en cuanto a confección de plantel".