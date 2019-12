El Utrera estrecha el cerco por Plusco

El Utrera disfruta de unas felices fiestas gracias a una racha óptima de resultados que lo ha situado a cinco puntos de los puestos de 'play off' de ascenso, objetivo inimaginable hace varias semanas tras un comienzo de Liga paupérrimo en cuanto a puntos se refiere.

Sin embargo, el cielo se ha despejado en el club del San Juan Bosco y se mira a la segunda vuelta con otros ojos, a la espera de algún regalo de Reyes, más concretamente, el regreso de un viejo conocido: José Manuel Román Jiménez 'Plusco'.

El Utrera, tal y como señaló este diario el pasado 5 de diciembre, lo tenía en el radar. El delantero cañamero firmó en verano por un Real Jaén donde no ha tenido el protagonismo que tuvo el pasado ejercicio en las filas del equipo dirigido por Jesús Galván, entre otras razones, por las lesiones que ha arrastrado desde su llegada.

Conocedor de la situación de Plusco, el Utrera tiene en la agenda al atacante desde hace semanas, opción que se encontraba también en 'stand by' debido al hecho de que las fichas estaban cubiertas. Sin embargo, el pasado lunes se anunció la baja de Blanco por razones laborales, acercando el fichaje de Plusco.

Israel Bascón, secretario técnico utrerano, ha intensificado los contactos en los últimos días, operación que espera cerrar en el menor tiempo posible. Hay que recordar que hace varias semanas se cerró el fichaje del arahalense Manu Martínez, cubriendo así una necesidad demandada por el cuerpo técnico, que podría disfrutar del regreso de un futbolista que rindió a la perfección la pasada temporada.

Hay que recordar que Plusco fue uno de los futbolistas más destacados la 18/19. Procedente de la Lebrijana, en un principio, partía con un rol secundario, aunque acabó siendo el delantero titular, con unos registros notables de diez goles en 38 encuentros.

Su velocidad y presión arriba le hicieron indiscutible en la punta de lanza para Jesús Galván y, aunque se trabajó en su renovación, acabó firmando por el Real Jaén, en un proyecto ambicioso por ascender, pero que va a sufrir importantes cambios en su plantilla. Ahora, está cerca de comenzar su segunda etapa en el San Juan Bosco.





No se descartan más altas

Por otro lado, pese a la mejoría de los resultados, en el Utrera no se quieren quedar de brazos cruzados y, además de trabajar en la incorporaciónde Plusco, también se sondean más fichajes. No obstante, pese a que también hay en la agenda jugadores sub 23, lo que no obligaría a dar bajas, en este momento, de llegar Plusco, estarían las licencias séniors cubiertas.





Líder... si la Liga hubiese comenzado en la jornada 11

El Utrera disfruta de un gran momento deportivo, una inercia positiva y una dinámica de resultados radicalmente diferente a la sufrida hasta la jornada 10.

Por aquel entonces, el conjunto dirigido por Jesús Galván era decimosexto, a dos puntos del descenso, una grave situación que estuvo cerca de tener consecuencias en el cuadro del San Juan Bosco, aunque la mejoría desde entonces ha sido notable.

Después de un reajuste táctico (se pasó a jugar con un doble pivote, liberando a los mediapuntas...), las victorias comenzaron a llegar, hasta el punto de que el Utrera es líder en la fase del campeonato que va desde la jornada 11 hasta la actualidad, con un balance de siete triunfos y una derrota.