La cuarentena, un test mental también para el fútbol modesto.

Los psicólogos Pedro Pablo Herrera, Alejandro Cardo, José Antonio Molina y Ana León explican cómo está afectando y afrontando el fútbol modesto sevillano la situación provocada por el coronavirus



España camina hacia el ecuador, por el momento, del confinamiento que ha decretado el Gobierno debido al coronavirus y, por lo tanto, vive la fase más importante de esta realidad tan inesperada y extraña. A nivel mental, hay que estar preparado para afrontar una situación que ha roto con la normalidad, por ejemplo, del fútbol modesto sevillano. "Desde el punto de vista psicológico, es importante mantener la rutina y el entrenamiento. La primera semana se la han podido tomar más relajada, pero en las siguientes habrá que cambiar el chip", argumenta Pedro Pablo Herrera, psicólogo del Antoniano.

Por su parte, su 'colega' Alejandro Cardo, del Tomares, pone el foco en la trascendencia de mantener el sentido de equipo: "Lo más importante es mantener la conciencia de equipo, algo muy difícil porque vamos a estar, por lo menos, un mes sin vernos. Hemos hecho muchísimas iniciativas para que, cuando volvamos, sigamos estando unidos; que esto no nos rompa todo lo que habíamos creado anteriormente".

José Antonio Molina representa una doble figura: es psicólogo a la vez que entrenador del Priorato. "Es una situación complicada, en la primera semana se lleva más o menos bien, pero después hay que tener resistencia a esta situación", afirma el míster pedáneo, que explica cómo afecta el confinamiento a los futbolistas: "El miedo, la ansiedad, la incertidumbre... son las primeras emociones que afloran. A nivel deportivo, se van a encontrar con la frustración por no poder cumplir con el objetivo y con cierta irritación por no poder hacer actividad deportiva. Habrá cierta desesperanza en muchos futbolistas que pierden su trabajo de todo un año porque, hasta el momento, no sabemos qué ocurrirá... Imagínate la desmotivación".

En la misma línea, Ana León, especialista del cuerpo técnico del Torreblanca, razona cómo al jugador lo han sacado de su zona de confort: "Los jugadores tienen unas rutinas muy marcadas desde pretemporada: horarios, entrenamientos... Trabajan en una situación muy controlada que se ha roto. Ellos tienen esa incertidumbre, hay que modificar los hábitos y adaptar el plan de trabajo. También hay que evaluar el estado emocional de cada uno. A todos no les va a afectar de la misma manera, hay muchos factores con los que lidiar".

Ampliado el parón de todas las competiciones futbolísticas 'sine die', la incertidumbre en torno a lo que ocurrirá con las ligas es absoluta. Este, a juicio de Alejandro Cardo, es el principal reto al que se enfrentan los futbolistas: "Les afecta sobre todo en la tensión competitiva y en su rutina deportiva por la incertidumbre que hay en torno a la competición. El hecho de no saber si van a competir o no". Su compañera Ana León cree que ahora mismo es fundamental "intentar olvidar la competición. Tenemos una competición mucho más importante: la personal. Ahora mismo pensar en jugar no es beneficioso porque no lo controlamos. Hay que centrarse en el hoy, intentar sacar la parte positiva. Me da miedo que mis futbolistas piensen mucho en eso porque van a entrar en una autoexigencia que no es positiva".

Pensando en el regreso a la competición

El fin de semana del 7 y 8 de marzo tuvieron lugar los últimos partidos. Siendo optimistas, en el mejor de los casos las competiciones se retomarían entre un mes y medio y dos meses más tarde. "Cuando volvamos a la competición, habrá que gestionar la ansiedad por querer competir y entrenar. Hacerlo con calma para evitar lesiones", asegura Pedro Pablo Herrera. Por su parte, José Antonio Molina piensa que en el regreso liguero "habrá que hacer una labor psicológica importante. Las sensaciones que los deportistas tienen se esfuman. Reencontrarte con esas sensaciones no va a ser fácil. Esa es la incertidumbre, en eso es en lo que tendremos que trabajar. Reanudar todo es como volver a empezar, el que mejor afronte esta situación va a salir ganando". El técnico del Priorato añade: "El problema va a estar en aquellos equipos que estaban luchando por un ascenso, por una liguilla, por una salvación...".

Con la idea de que los futbolistas se mantengan, dentro de lo posible, en forma, los diferentes preparadores físicos han organizado una serie de ejercicios individuales para que los jugadores trabajen en casa. A nivel mental es más complejo. "Es difícil hacer algún ejercicio mental sin verlos físicamente porque cada uno es diferente. No hay ninguno que, a nivel de equipo, pueda resultar idóneo", afirma Alejandro Cardo. En la misma línea se expresa Ana León: "Ahora mismo trabajar en grupo es bastante lioso, hay que hacerlo de manera individual y, por las circunstancias, es un poco más frío". Para finalizar, Pedro Pablo Herrera agrega: "Hacer los entrenamientos por la mañana es la principal pauta que hemos recomendado. Así se afronta el día mejor".

La rutina, clave para soportar el confinamiento

Marcarse una disciplina diaria. Es la principal pauta que aconsejan los expertos para hacer más llevadero el día a día durante el confinamiento. "Lo mejor que podemos hacer es una rutina en el día que nos va a ayudar a llevar esto de mejor manera. Saber qué hacer y qué tienes que hacer no te provoca esa desesperanza. Además, te va a ayudar a adaptarte a la vida que volverá posteriormente. La rutina es importante en cuanto a alimentación, trabajo, ejercicio físico, aseo, ocio... Todo eso debería incluirse en la rutina", comenta José Antonio Molina. Por su parte, Alejandro Cardo enfatiza en el argumento: "Desde ya es importante mantener una disciplina. Entramos en la fase más decisiva. Sin un objetivo por el que luchar día a día es complicado y conforme pasen las jornadas, lo será más". Su 'colega' Pedro Pablo Herrera insiste en los beneficios para todos si se mantienen el cuerpo y la mente activos: "Esto es como un domingo continuo, si estás todo el día en el sofá se te hace el día muy largo".



Además de en la disciplina diaria, Ana León pone el foco en evitar la sobreinformación: "No ayuda en nada. Nos invita a la depresión, al estrés... No te está generando nada positivo". En la misma línea se expresa José Antonio Molina. "Provoca una ansiedad tremenda, hay que ir solo a fuentes oficiales. Una sola fuente nos da tranquilidad. Además, hay que prestar y poner el foco en las buenas noticias para no hundirnos en nuestra propia miseria", explica el míster del Priorato, que lanza un mensaje a la sociedad: "Sed solidarios. De alguna manera, ayudar de cualquier forma te hace sentirte bien, útil en esta situación". Para finalizar, la psicóloga del 'Torre' recuerda que "hay que centrarse en lo que está de nuestra mano y hay que ser realistas. Es lo que hay".