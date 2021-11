El Betis anuncia la destitución de Manel Ruano y nombra a su sustituto al frente del filial

Hasta aquí. Los caminos del Betis Deportivo y de Manel Ruano se separan a partir de este mismo martes, día 30 de noviembre. El club verdiblanco ha anunciado la destitución del entrenador catalán. La culpa de este abrupto final a una exitosa relación la tienen los exiguos ocho puntos en 14 jornadas -con dos victorias, dos empates y 10 derrotas- que tienen al filial verdiblanco en la penúltima posición de la clasificación del Grupo 2 de la Primera RFEF y hundido en zona de descenso. El club ha mirado en la casa para nombrar a su sustituto.

"El Real Betis Balompié ha tomado la decisión de relevar a Manel Ruano como entrenador del Betis Deportivo. El Club quiere agradecer al técnico catalán su esfuerzo y dedicación en los dos años y medio que ha estado al frente del primer filial verdiblanco, marcados por los dos ascensos conseguidos de forma consecutiva. Su sustituto será Pablo del Pino, hasta ahora responsable de Metodología de la Cantera", informa el comunicado remitido por la entidad del Benito Villamarín.

Manel Ruano, por su parte, se ha querido despedir del club y de la afición con una emotiva carta en redes sociales: "Con tristeza y después de tres años en esta entidad, ha llegado el día de separar nuestros caminos. Fueron tres temporadas durante las cuales hemos vivido momentos inolvidables, como los dos ascensos consecutivos de Tercera división a Segunda B, y de Segunda B a Primera RFEF. Hoy, sin embargo, no hay ningún éxito que celebrar ni festejar. Por ello, ha llegado el momento de decir adiós, y como digo anteriormente, separar nuestros caminos".

"Eso sí, no es un adiós desolado, me voy con la cabeza bien alta y orgulloso de todo lo juntos hemos conseguido. Quisiera, por último, agradecer a todas las personas que me han ayudado durante estos años y, sobre todo, a los jugadores y directivos que han formado parte de los logros conseguidos. ¡Muchas gracias! No tengáis la menor duda de que siempre desearé lo mejor para el Betis Deportivo. Me despido con un afectuoso saludo y con la esperanza de que nuestros caminos coincidan de nuevo", añadió el entrenador barcelonés.