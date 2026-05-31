Jose Juan Romero se sincera sobre su futuro como entrenador del Ceuta: "El presidente me quiere renovar"
El cuadro caballa culminó este pasado sábado la temporada con un triunfo por 1-0 ante el Albacete. Al preparador andaluz le queda un año de contrato y se mostró dispuesto a seguir. "Si sigo siendo entrenador del Ceuta, voy a ser el hombre más feliz del mundo"
El Ceuta de José Juan Romero remató este pasado sábado una temporada para el recuerdo. Después de ser uno de los cuatro equipos ascendidos desde Primera RFEF, el Ceuta fue poco a poco tomándole el pulso a la competición y a pesar de un inicio dubitativo, los caballas lograron adaptarse. El Ceuta estuvo incluso por momentos peleando por entrar en puestos de play off pero finalmente no pudieron lograrlo aunque los 61 puntos conseguidos son motivo más que de sobra para estar contentos.
La gran temporada de José Juan Romero le ha colocado en el escaparate de varios equipos de Primera que están buscando un nuevo entrenador. José Juan Romero tiene contrato hasta junio de 2027 y este pasado sábado fue sincero a la hora de confesar que el presidente Luhay Hamido ya le había contactado para tener una reunión y tratar su renovación.
El futuro de José Juan Romero como entrenador del Ceuta
El Ceuta termina esta temporada en LaLiga Hypermotion con 17 triunfos, 10 empates y 15 derrotas. En lo que a goles se refiere, los de José Juan Romero sumaron 51 tantos a favor y 63 en contra. Con esos 61 puntos y a falta de lo que haga el Córdoba este domingo ante el Huesca, los de José Juan Romero podrían terminar la temporada en décima posición.
José Juan Romero habló de crecimiento brutal para valorar la temporada hecha por el Ceuta en su vuelta a LaLiga Hypermoiton: "Un crecimiento bestial. Pero es un crecimiento que los que llevamos mucho tiempo aquí, seguís al Ceuta, la afición, todos los que rodean a esta perla... salimos y levantamos la cabeza de forma bestial. Va dentro del ADN. Agosto del año pasado queda lejos. Nos daban por descendidos y ahora somos novenos con 61 puntos. Con el paso de los días y el tiempo, nos daremos cuenta de la barbaridad que ha hecho este equipo".
José Juan Romero y Luhay Hamido solo necesitan una charla
La buena relación entre José Juan Romero y el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, es evidente y pública. El propio técnico comentó que habían tenido una charla el viernes para mostrarle sus intenciones de renovarle ya que el máximo dirigente caballa es consciente de lo que hay alrededor de la figura de José Juan Romero: "Si soy sincero, el presidente me quiere renovar. Tuvimos ayer una charla. Entre nosotros no hace falta que duren más de tres minutos. Él es consciente de lo que hay alrededor de mi figura. Y como un genio que es de esto, contraataca".
José Juan Romero comentó la charla para la que se ha emplazado la próxima semana con Luhay Hamido y dejó claro que si sigue siendo presidente del Ceuta será el más feliz del mundo: "Hemos quedado para reunirnos la semana que viene. Pero a día de hoy soy entrenador de la AD Ceuta. Si sigo siendo entrenador del Ceuta, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Me faltan muy pocas cosas que no tenga aquí. Si me tengo que ir, porque hay algo que pudiera considerar, el primero que lo iba a saber es el presidente. No es una relación presidente-entrenador, somos dos amigos, y lo arreglamos todo con una charla".