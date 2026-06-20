El Athletic Club blinda a una de sus joyas: contrato a largo plazo para Rego

El club vasco tenía la opción de ampliar el contrato del centrocampista por dos temporadas más, pero las dos partes se han sentado para certificar una unión deportiva que se alargará ahora, al menos, hasta el 30 de junio de 2030

El Athletic Club ha cerrado uno de los asuntos que tenía que abordar antes de que se abriera el mercado de fichajes de verano y que implicaba a su futbolista Alejandro Rego, el cual acababa contrato. La entidad rojiblanca tenía la opción de ampliar unilateralmente la vinculación laboral del centrocampista por dos temporadas más, pero tanto el Athletic Club como Alejandro Rego se ha sentado y ha cerrado un acuerdo que hace que estén unidos hasta, al menos, el próximo 30 de junio de 2030.

El Athletic Club ha anunciado la renovación de su centrocampista Alejandro Rego hasta el 30 de junio de 2030. El canterano, de 23 años, ha sido una de las pocas buenas noticias del equipo vasco en la temporada recién finalizada en la cual ha disputado 41 partidos y 2.058 minutos, habiéndose ganado así la confianza de Ernesto Valverde.

Su rendimiento también ha convencido al propio Athletic Club que no lo ha querido dejar escapar y lo ata con un contrato a largo plazo. Alejandro Rego, por otro lado, está feliz ya que en las últimas semanas había manifestado su deseo de quedarse en el Athletic Club por mucho tiempo más.

Una vez asegurada su continuidad, ahora Alejandro Rego tiene que trabajar duro para ganarse un sitio en el nuevo Athletic Club que entrenara Edin Terzic ya que hay mucha competencia en la posición de centrocampista: Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, el propio Rego, Beñat Gerenabarrera o Peio Canales.

Comunicado del Athletic Club anunciando la renovación de Rego

'Alejandro Rego y el Athletic Club han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030. El centrocampista canterano, una apuesta de presente y futuro, ha tenido un gran protagonismo en su primer año como león, disputando nada menos que 41 partidos, destacando los 8 de Champions League, siendo el único futbolista de campo que ha hecho pleno en el torneo. La firma ha tenido lugar en San Mamés, junto al presidente, Jon Uriarte, y el director general de Fútbol, Mikel González.

El medio llegó a Lezama en edad cadete después de dar sus primeras patadas al balón en la SD Indautxu y posteriormente en el Santutxu FC. El espigado centrocampista ha ido dando pasos firmes en Lezama hasta su eclosión hace dos temporadas en el Bilbao Athletic, lo que provocó su ascenso el pasado verano a las órdenes de Ernesto Valverde con dorsal del filial.

Rego debutó en el primer partido liguero en los minutos finales ante el Sevilla FC en San Mamés y la lesión de Beñat Prados le abrió un hueco en el equipo y su posterior asentamiento. Ya tuvo minutos ante el Arsenal FC y fue creciendo en protagonismo, hasta el punto de que marcó su primer gol como león ante el RCD Mallorca, un tanto que sirvió para sumar los tres puntos.

El canterano ha dado su primer paso en la élite y ahora faltan los definitivos para responder a la apuesta del Club. Para Mikel González, Rego "ha confirmado las expectativas generadas en temporadas pasadas en Lezama con más de 40 partidos en el año de su estreno en la élite. Tiene condiciones y potencial para un perfil de mediocentro que es difícil de encontrar"'.