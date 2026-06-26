Aviso de Jon Uriarte a los socios del Athletic Club en caso de que haya pérdidas y no se pueda vender a un gran jugador

El presidente del Athletic Club ha señalado que el equipo vasco no va a tener beneficios debido a que no va a jugar competición europea. El mandamás ha dicho que el club necesita tener éxitos deportivos de lo contrario tener que ajustar cuentas sacrificando a algún futbolista

Jon Uriarte, recién elegido presidente del Athletic Club al no haber tenido rival en las elecciones convocadas hace unas semanas, ha repasado la actualidad del equipo vasco en un podcast de emprendimiento y negocios Itnig. El mandamás del equipo rojiblanco ha señalado que no hay que alarmarse por no jugar en Europa si bien es cierto que esto provocará que el Athletic Club caiga en pérdidas. Una situación que se debe revertir ya que si no vuelve a ser europeo el Athletic Club tendrá que equilibrar cuentas con la venta de algunos de sus mejores jugadores.

No se ha mordido la lengua Jon Uriarte al hablar de la situación económica del Athletic Club al no haberse clasificado para jugar competición europea la próxima temporada. "Este año vamos a dar beneficio, y el año que viene que no estamos clasificados para Europa vamos a dar pérdidas. Supón que no nos clasificamos para Europa en no sé cuántos años, ¿Cómo arreglas eso? Tienes que generar ingresos como sea, o bajar gastos. La forma de generar un gran impacto que te afecte a ambas es vendiendo un jugador bueno. Ahí generas ingresos fuertes y te libras de una ficha fuerte, bajas gastos muchísimo. Tienes ahí un reto y un problema impresionante".

Jon Uriarte pone un caso extremo: sin Europa ni ventas de jugadores, los socios asumirían las pérdidas

Jon Uriarte ha defendido su gestión como presidente del Athletic Club, seguirá al frente hasta el año 2030, afirmando que el equipo ha pasado de tener pérdidas y ahora da beneficios.

Al margen de eso, Jon Uriarte ha puesto un caso extremo en el aspecto económico. En caso de que el equipo no se clasifique para jugar competición europea y no puede vender a alguno de sus mejores jugadores serían los socios Athletic Club los que cubrirían el agujero financiero o las pérdidas. "Lo cogimos en pérdidas, lo hemos puesto en beneficios, pero este año no hemos sido capaces de clasificarnos para Europa y el año que viene vamos a tener pérdidas. Si esa situación se prolongara, tendríamos un problema serio ¿Qué pasa si no fuéramos capaces de vender un jugador bueno? Que los socios tendríamos que aportar dinero para solventar las pérdidas del club".

En ese caso, algunos de los candidatos a salir del Athletic Club serían jugadores de la talla de Nico Williams, Mikel Jauregizar o Unai Simón. Jugadores con el cartel de internacional y deseados por equipos de primer nivel a los cuales pondría vender por cantidades de, al menos, 50 millones de euros.