La complicada situación de Mikel Vesga

El centrocampista es uno de los jugadores que tiene más opciones de salir del Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano debido a que, después de una temporada con poco protagonismo, todo apunta a que va a tener menos oportunidades en la campaña que se avecina

Mikel Vesga es uno de los asuntos que van a tener que resolver el Athletic Club y Edin Terzic durante esta pretemporada. El centrocampista viene de tener poco protagonismo durante la pasada temporada y en la que se avecina apunta a tener aún menos importancia por diferentes motivos. Esto hace que su situación en el Athletic Club sea complicada y que el futbolista, al que le resta un año de contrato, pueda hacer la maleta durante este mercado de fichajes de verano.

Mikel Vesga, que no se cierra a salir, tiene complicado jugar en el Athletic Club de Edin Terzic

Mikel Vesga, a sus 33 años de edad, afronta un verano clave para su carrera deportiva después de una temporada en la que ha disputado 829 minutos repartidos en 33 partidos oficiales. Un escaso bagaje para un futbolista que en el pasado fue más importante.

No parece que dicha situación vaya a mejorar para Mikel Vesga a pesar de que hay cambio de entrenador, Edin Terzic sustituye a Ernesto Valverde. Esto es así porque la competencia en la posición de centrocampista va a aumentar durante este verano en el Athletic Club lo que le va a poner más difícil el asunto a Mikel Vesga. El vitoriano tendrá que pelear con un puesto contra Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Alejandro Rego. A estos futbolistas se le añade Beñat Prados, que ha estado la temporada pasada lesionado de gravedad, y Beñat Gerenabarrena, que regresa tras estar cedido en el CD Castellón.

Con esta situación, Mikel Vesga sabe que no va a tener fácil hacerse con un hueco en el Athletic Club de la próxima temporada. Es por ello que el centrocampista ya dijo semanas atrás que no pondría ningún impedimento para salir en caso de que le comuniquen que no cuenten con él. "Lo he pensado mucho al no participar tanto, tengo contrato y viene un técnico nuevo, tampoco sé lo que quiere el club de mí. Yo me encuentro bien para jugar y vendré preparado, quiero demostrar, pero no voy a estar aquí en el Athletic por estar, pero no me importa echarme a un lado aunque mi intención es venir a tope y veremos qué pasa".

Mikel Vesga cuenta con el seguimiento del Real Sporting de Gijón

Por tanto, no se descarta que Mikel Vesga pueda salir del Athletic Club durante este verano. El centrocampista tiene buen cartel en el fútbol español, siendo algunos equipos de Segunda división en donde más gusta.

Según informa As, el Real Sporting de Gijón es uno de los clubes que sigue de cerca a Mikel Vesga. En el club asturiano conocen bien al centrocampista vasco ya que defendió su camiseta durante la temporada 2016/2017 en la que disputó un total de 17 partidos en los que marcó un gol y dio una asistencia, asentándose además como un futbolista titular e importante en aquella campaña.