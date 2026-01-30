El consejo de Óscar de Marcos al Athletic Club, igual que Iñaki Williams: "Creo que es momento de juntarse, de estar todos unidos"

El que fuera capitán del equipo vasco ha dado su visión del rendimiento que está teniendo esta temporada la plantilla entrenada por Ernesto Valverde y se ha unido al llamamiento que hizo el delantero hace unos días de cara a lo que resta de temporada

Óscar de Marcos, recientemente retirado y ex jugador del Athletic Club, ha tomado la palabra ante los medios de comunicación con los que ha analizado la temporada que está haciendo su antiguo equipo en la cual ya está eliminado de la UEFA Champions League, no está cumpliendo las expectativas en LaLiga y está en cuartos de final de la Copa del Rey. El que fuera capitán del equipo entrenado por Ernesto Valverde se ha unido al llamamiento que hizo Iñaki Williams hace unos días, pidiendo unión para mejorar durante el final de campaña.

Óscar de Marcos ve la temporada del Athletic Club desde fuera una vez decidiera retirarse el verano pasado. "A todos nos gustaría que los resultados fuesen mejores. Es verdad que por estas situaciones hemos pasado más de una vez y yo creo que es momento de juntarse, de estar todos unidos, cada uno a por tal de nuestra situación, para que todo vaya mejor", ha afirmado en una declaraciones recogidas por El Chiringuito.

De este modo, Óscar de Marcos sigue la tendencia de Iñaki Williams. No hay que olvidar que el actual capitán del Athletic Club hizo un llamamiento a afición y equipo después de la derrota contra el Sevilla FC y antes del encuentro de UEFA Champions League contra el Sporting Club de Portugal. En su escrito, el capitán del equipo vasco pidió lo siguiente. "No están saliendo las cosas como queremos. Lo sabemos y lo sentimos. Pero este grupo sigue de pie. Queda mucho camino, estamos vivos y con la misma ambición de siempre. Con vuestro apoyo, vamos a seguir luchando cada día, JUNTOS, hasta el final. El Athletic Club NUNCA se rinde. Este equipo y esta afición, NUNCA bajarán los brazos. ¡SEGUIMOS!".

La situación en el Athletic Club no ha mejorado demasiado en los últimos días ya que el equipo vasco ha quedado eliminado de la UEFA Champions League.

Óscar de Marcos asegura que habla con sus antiguos compañeros del Athletic casi todos los días

Por otro lado, Óscar de Marcos ha dicho que mantiene el contracto con sus antiguos compañeros del Athletic Club, pero argumenta que deben solucionar la situación los que están día a día en el vestuario. "Hablo con ellos, son amigos míos. Hablo diariamente porque todo lo bueno es compartido y lo malo también. Bueno, creo que hay que estar dentro muchas veces para saber llevarlo en el día a día porque al final desde fuera se pueden ver situaciones o vivir situaciones diferentes y luego hay que estar en el día a día para poder aconsejar y poder intentar aportar de distinta manera".