Ghana llama a Iñaki Williams y apunta al Mundial; Nico Williams espera acompañar a su hermano

El capitán del Athletic se marchará con Ghana para disputar dos amistosos en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cita para la que intentará llegar también su hermano Nico, cuya vuelta está prevista para después del parón

Iñaki Williams, delantero y capitán del Athletic Club, ha sido citado por la selección de Ghana para disputar los amistosos ante Austria y Alemania en el parón de selecciones que tendrá lugar la última semana de marzo. De esta forma, el futbolista rojiblanco vuelve a una lista de convocados del seleccionador Otto Addo, después de no poderlo hacer en las dos últimas ventanas por lesión. Su último partido con Ghana fue el 8 de septiembre, cuando disputó diez minutos en el triunfo ante Mali por 1-0 en el partido de clasificación para el Mundial de este verano.

El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 de marzo y a Alemania en Stuttgart el lunes 30 de marzo en partidos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para los que vuelven a la citación además del mayor de los Williams, el centrocampista del Villarreal Thomas Partey. El otro futbolista de la LaLiga que también forma parte de la convocatoria es el mediocentro del Oviedo Kwasi Sibo.

De esta forma, Iñaki Williams da un paso decisivo para estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que Ghana comparte grupo con Inglaterra, Croacia y Canadá. La ilusión en Ghana por hacer un buen papel en la cita mundialista es máxima después de no haber conseguido el billete para participar en la Copa África el pasado mes de diciembre.

Hasta la fecha, Iñaki Williams suma un total de 25 internacionalidades con Ghana, país de nacimiento de sus padres y con el que mantiene un fuerte vínculo. En esos 25 choque ha podido firmar dos goles. Su debut con Ghana fue el 23 de septiembre de 2022 en un amistoso frente a Brasil después de haberse formado en las categorías inferiores con España, llegando a debutar con la absoluta en un amistoso de la mano de Vicente del Bosque.

El mayor de los Williams apunta al Mundial, ¿y el pequeño?

Ahora está por ver si Nico Williams también consigue llegar a tiempo a la cita mundial con la selección española. El extremo rojiblanco se vio obligado a parar de nuevo a mediados de febrero por la pubalgia que arrastra desde comienzo de temporada y que no le está permitiendo rendir a su máximo nivel. Como es lógico, no estará en la lista que Luis de la Fuente ofrecerá este viernes, la última antes del Mundial, siendo así baja por tercera ocasión consecutiva.

La última vez que Nico vistió la camiseta de España fue en el parón de septiembre, jugando 71 minutos frente a Bulgaria y 44' ante Turquía. De como regrese a la competición con el Athletic tras el parón de selecciones dependerá en buena medida su presencia o no en el próximo Mundial.

La lista de convocados de Ghana

Entre las novedades del seleccionador ghanés están los estrenos de Derrick Luckassen (Pafos), Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98), Marvin Senaya (Auxerre) y Daniel Agyei (Kocaelispor).

Porteros: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Defensas: Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Derrick Luckassen (Pafos), Derrick Kohn (Union Berlín), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Kojo Oppoong Pepprah (Niza), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Marvin Senaya (Auxerre), Alexander Djiku (Spartak Moscú), Gideon Mensah (Auxerre)

Medios: Thomas Partey (Villarreal), Elisha Owusu (Auxerre), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Kwasi Sibo (Real Oviedo).

Delanteros: Brandon Thomas Asante (Coventry City), Jordan Ayew (Leicester City), Prince Adu (Viktoria Plzen), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Iñaki Williams (Atlhetic Club Bilbao), Antoine Semenyo (Manchester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta) y Daniel Agyei (Kocalispor).