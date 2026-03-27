Laporte, muy claro sobre Nico Williams, Ernesto Valverde y los ataques al presidente del Athletic

El defensa del Athletic Club ha dado un repaso a la actualidad de su equipo el cual afronta el final de temporada con serias opciones de clasificarse para jugar competición europea. El internacional español es bastante optimista con la recuperación del extremo

Aymeric Laporte, presidente del Athletic Club, ha dado un repaso a la actualidad de su equipo, siendo muy claro sobre los diferentes temas que preocupan a la afición o seguidores del club vasco. El defensa, que está jugando ahora a gran nivel una vez ha dejado atrás sus problemas físicos, ha hablado sobre Nico Williams sobre el que ha sido muy optimista acerca de su recuperación. También ha tenido palabras sobre los ataques que ha recibido el presidente Jon Uriarte y sobre la salida del entrenador Ernesto Valverde.

Aymeric Laporte ha comenzado hablando sobre los ataques que ha recibido en su domicilio el presidente del Athletic Club Jon Uriarte. El central ha asegurado que esas personas sobran en el mundo del fútbol. "Nos ha llegado. No estamos directamente involucrados, pero sí indirectamente. No podemos aceptar que gente así perturbe el fútbol. Hay que respetar al profesional".

A pesar de esos problemas, Jon Uriarte se va a presentar a la reelección a ser presidente del Athletic Club e incluso está negociando con Edin Terzic, ex del Borussia Dortmund, para ser el nuevo entrenador del primer equipo.

Laporte dice que echarán de menos al Ernesto Valverde y es optimista con Nico Williams

Laporte también ha tenido muy buenas palabras para Ernesto Valverde, su entrenador en el Athletic Club. "Son muchos años en el Athletic. Superar lo que ha hecho será muy complicado. Sólo palabras de agradecimiento porque siempre ha confiado en mí".

Ernesto Valverde ha anunciado que va a dejar de ser entrenador del Athletic Club al final de esta temporada al considerar que su ciclo está completamente acabado. El equipo vasco va a cambiar de etapa y ya busca un técnico que pueda suplir el vacío que va a dejar tal y como ha dejado claro el propio Aymeric Laporte.

Por otro lado, Aymeric Laporte ha hablado sobre la recuperación de Nico Williams, compañero en el Athletic Club y en la Selección Española, que se encuentra recuperándose de una pubalgia que no le está dejando jugar a su mejor nivel en esta temporada. Laporte ha apostado a que el extremo va a estar en el final de la temporada con el Athletic Club y luego en el Mundial 2026. "Esperemos que sí. Primero tiene que estar bien con el Athletic y luego ya se verá".

Laporte en esta temporada ha jugado 23 partidos y 1.864 minutos en un Athletic Club en el que ya es titular indiscutible.