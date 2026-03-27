Nico Williams está de vuelta en Lezama

El extremo rojiblanco ha regresado este viernes a los entrenamientos con sus compañeros tras mes y medio alejado tratándose de su pubalgia; si todo marcha bien, podría volver a jugar la próxima semana

Grandes noticias en el Athletic Club. Nico Williams ha vuelto este viernes a los entrenamientos en Lezama con sus compañeros comenzando así su vuelta a los terrenos de juego que está programada para la vuelta del parón de selecciones. La intención del extremo rojiblanco es la de poder ayudar al equipo en este tramo final de la temporada donde los de Ernesto Valverde apurarán sus opciones de poder estar el próximo año en competición europea.

Nico Williams se vio obligado a parar por sus recurrentes problemas de pubis a mediados de febrero para tratar su pubalgia con un "especialista externo" con el que realizar "trabajo específico" con la idea de poder regresar unas semanas más tarde, y así ha sido. Tras perderse los últimos siete partidos del Athletic, seis en LaLiga y uno en la Copa del Rey, el menor de los Williams ya está de vuelta y sus compañeros le han dado una merecida bienvenida.

Tal y como ha publicado la cuenta de X del Athletic Club, Nico Williams ha recibido el tradicional pasillo con collejas incluidas, algunas más fuertes que otras, de sus compañeros. Así, si todo marcha según lo previsto, el extremo rojiblanco podría reaparecer en LaLiga el próximo 5 de abril frente al Getafe, duelo que está fijado para las 14:00 horas en el Coliseum.

El futbolista del Athletic lleva lidiando toda la temporada con la pubalgia, que le permite jugar en determinados momentos pero sin poder llegar a su máximo rendimiento, de ahí que decidieran parar estas últimas semanas con la intención de poder volver de la mejor manera posible para ayudar al equipo y tener así más opciones de poder estar con España en el Mundial del próximo verano.

Jurdan Mendiguchia, las manos en las que ha estado Nico

Durante este mes y medio, Nico Williams ha estado trabajando con Jurdan Mendiguchia, un reconocido especialista que ya ha tratado a numerosos futbolistas no solo del club guipuzcoano sino de otros muchos equipos.

Mendiguchia tiene un amplio bagaje y conocimiento en todo lo relacionado con el deporte y la salud, habiéndose diplomado en Fisioterapia en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, además de haber completado su formación en el Cincinnatti Children's Hospital y en la University of Waterloo de Canadá. Iker Muniain, por ejemplo, siempre ha sido uno de sus pacientes de confianza ayudándole a recuperarse de sus dos graves lesiones de rodilla que tuvo como futbolista.