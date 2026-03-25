El seleccionador de Mauritania sueña con entrenar al Athletic: "Son sueños que uno tiene"

Aritz López Garai pasó por la cantera del Athletic Club no llegando nunca a debutar con el primer equipo. Actualmente líder en el banquillo del combinado africano, el técnico ha señalado que le encantaría tener la oportunidad de entrenar al equipo vasco aunque sabe que lo tiene muy difícil

El Athletic Club ha entrado en semanas movidas en donde la actualidad va a girar en la búsqueda de un nuevo entrenador toda vez que Ernesto Valverde confirmó que dejará de ser el técnico del equipo vasco al final de esta temporada. El club y los candidatos a ser presidente, hay elecciones próximamente, ya se han puesto manos a la obra para fichar al sustituto del Txingurri, siendo Edin Terzic el que más gusta al actual presidente Jon Uriarte, que se presenta a la reelección. Con esta situación, el seleccionador de Mauritania, López Garai ha analizado la salida de Ernesto Valverde y también ha asegurado que para él sería un sueño entrenar algún día al Athletic Club.

López Garai, seleccionador de Mauritania, analiza la salida del Ernesto Valverde del Athletic Club

López Garai, de 45 años, es seleccionador de Mauritania, la cual ha saltado ahora a la primera línea de la actualidad porque se enfrentará a la Argentina de Leo Messi. En una entrevista en As, López Garai, que pasó por la cantera del Athletic Club cuando era jugador, ha hablado de la marcha de Ernesto Valverde.

"Está claro que Ernesto Valverde es de los mejores entrenadores de la historia del Athletic. Para mí es un ejemplo en lo futbolístico y sobre todo en la tranquilidad que transmite y cómo lleva siempre todo. Ahora se abre un abanico de posibilidades de sucesor, con diferentes textiles. No sé hacia dónde irá el club, pero está claro que el Athletic siempre ha tenido entrenadores de prestigio. Lo que decida entre el presidente y Mikel González seguro que estará bien", ha razonado.

López Garai se centra en el presente y ve difícil ser entrenador del Athletic Club

López Garai ha asegurado que para él sería un sueño entrenar algún día al Athletic Club. "Hombre, alguien que es de Bilbao, que es del Athletic, siempre sueña con algún día, primero jugar en el primer equipo, cosa que no pude porque no tenía el nivel, y segundo entrenar algún día al Athletic. Son sueños que uno tiene, pero bueno, mi camino ahora mismo está enfocado en otro lado y casi incluso en otro continente, y no me he parado a pensar en algo que no puedo controlar o qué puede suceder".

El entrenador ha detallado que ahora mismo está centrado en su trabajo en las selecciones y en el fútbol árabe. "Ahora mismo mi futuro está más ligado al continente africano, al mundo incluso árabe porque Mauritania no deja de ser un país islámico y tiene mucho apego tanto a Qatar, Emiratos y Arabia, pero ahora mismo me veo de seleccionador de Mauritania. Estoy en un gran momento deportivo y personal".